Cupa Mondială din Qatar, la final. 10 momente care vor intra în istoria fotbalului, înainte de confruntarea Argentina-Franța

Maroc a fost fără nicio îndoială marea supriză a turneului din Qatar. Cei porecliți „Leii din Atlas” au câștigat o grupă în care se aflau premianții cu argint și bronz de la ultimul Mondial, Croația și Belgia, iar în fazele eliminatorii au trecut de Spania și Portugalia pentru a deveni prima selecționată africană care atinge faza semifinalelor.

În cele din urmă s-au mulțumit cu locul 4 în clasamentul final al turneului, după ce au cedat 2-1 în finala mică, împotriva Croației, o performanță multe peste așteptările celor mai entuziasmați fani marocani.

De altfel, mii de fani marocani s-au deplasat în Qatar unde s-au mai remarcat prin modul zgomotos în care și-au susținut favoriții.

Înaintea confruntării cu Anglia, pierdută cu 2-6, primul meci din grupa B de la Cupa Mondială din Qatar, la intonarea imnului, fotbaliștii iranieni nu au cântat în niciun moment, iar fanii, prezenți în număr mare în tribune, au huiduit, în semn de protest față represiunile din țară.

Irans soccer team refused to sing Irans national anthem at the World Cup.

Suporterii au afișat bannere pe care scria „Libertate pentru Iran” sau „Femei, viață, libertate”.

Fotbaliștii au trebuit, în meciurile următoare, să renunțe la orice formă de protest după ce familiile lor au fost ameninţate cu închisoarea şi cu tortura, dacă jucătorii nu se comportă corespunzător la Cupa Mondială, potrivit CNN.

Cristiano Ronaldo a atins în Qatar un nou record: a devenit primul jucător care marchează la 5 ediții diferite, din 2006 până în 2022. Cu toate acestea, turneul final a avut mai multe momente dificile pentru starul portughez decât amintiri plăcute.

Întâi, acesta a rămas fără echipă de club, după un interviu în care a criticat vehement conducerea lui Manchester United.

Nici la turneul final nu i-a mers mai bine, fiind trecut pe banca de rezervă în meciurile eliminatorii de către antrenorul Fernando Santos.

Turneul, care cel mai probabil și ultimul pentru atacantul de 37 de ani, s-a încheiat în lacrimi după eliminarea surprinzătoare în fața Marocului în sferturi, o imagine care sigur va defini cariera unuia din cei mai mari fotbaliști din toate timpurile.

Presiunea este mare și pentru Lionel Messi. Turneul din Qatar reprezintă probabil ultima șansă de a-și trece în palmares trofeul de campion mondial, trofeu care să le ofere celor din „tabăra Messi” argumentul suprem că el este cel mai bun fotbalist.

Această presiune pusă pe umerii atacantului de 35 de ani al formației franceze PSG a fost vizibilă la finalul meciului câștigat la penaltiuri în fața Olandei în sferturile de finală, când Messi a avut mai multe gesturi lipsite de fair-play, complet necaracteristice carierei sale.

„La ce te uiți, prostule? La ce te uiți, prostule? Haide, du-te pe acolo! Du-te pe acolo”, a țipat Leo Messi, extrem de nervos în timp ce oferea un interviu, la adresa atacantul olandez Wout Weghorst.

Lionel Messi said „What are you looking at, stupid" to Wout Weghorst after the Netherlands striker approached him to ask for his shirt.



[@ricardorosety]pic.twitter.com/I9abCZxLqP