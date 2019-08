De Andrei Crăițoiu,

Alina Peșu are 30 de ani și iubește sportul de când se știe. A început să joace fotbal într-o echipă de băieți, apoi s-a apucat de arbitraj! Acum e și profesoară de educație fizică și sport. Spune că nu crede în superstiții, principalul defect este atenția exagerată la detalii, iar principele sale calități sunt seriozitatea și ambiția.

Povestea Alinei este una specială.

„De la vârsta de 11 până la 14 ani am făcut atletism, apoi am fost puțin timp la handbal. Sportul e activitatea care m-a motivat să îmi depășesc limitele. Totuși, fotbalul a fost tot ce mi-am dorit! Jucam fotbal cu băieții pentru că în Craiova nu era o formație destinată fetelor. Domnul profesor Alexandru Teuțan, știindu-mi pasiunea pentru fotbal, mi-a propus să mă înscriu la arbitraj. Și am făcut-o. Și cred că am luat o decizie foarte bună. Între timp, în oraș a apărut și o echipă de fete și m-am dus să joc și fotbal”, spune Alina.

Arbitrul din Craiova este de un an și pe lista FIFA a României, fiind delegată la cele mai importante meciuri la nivel internațional.

„Dacă nu ești o persoană puternică, e greu să reziști oriunde. Am fost educată să mă descurc în orice situație. În general, viața este imprevizibilă, nu doar arbitrajul, însă pregătirea serioasă te va ajuta să ieși cu bine din orice situație. Contează prea puțin dacă ești fată sau băiat cât timp există aceeași pasiune pentru fotbal. Iar eu am iubit fotbalul și mi-am dorit să ajung acolo! Când eram mică jucam fotbal non-stop și spărgeam geamurile vecinilor”, dezvăluie Alina.

Pe lângă meseria de arbitru, Alina este și profesoară de educație fizică și sport.

„Dimineață plec la școală și ajung la ora 14:00 acasă. La 16:00 merg la antrenament, la 19:00 mă duc la recuperare, apoi citesc o carte! Îmi place să stau liniștită, să mă regăsesc, să trăiesc așa cum îmi doresc. Mi-am ales meseria de profesor în ideea de a da dovadă de răbdare și multă dăruire, făcând o pasiune pentru munca alături de copii, dar și pentru munca în echipă, împreună cu ceilalți colegi, de la care pot învăța continuu. Sunt oameni cu experiență, la fel de dornici ca și mine să împărtășească ceea ce știu. Mă bucură faptul că unii dintre elevii mei îmi împărtășesc pasiunea pentru arbitraj și au deja câteva meciuri arbitrate”, mai spune aceasta.

Preferințele Alinei

– carte: „Vei fi acolo?” de Guillaume Musso

– film: „My sassy girl”

– parfum: „Carolina Herrera Good Girl”

– actor român: Dem Rădulescu

– actor străin: Jim Carrey

– oraș: Barcelona

– țară: Spania

– mâncare: paste

– animal: maimuța

– număr preferat: 7

– melodii: Reamonn – Supergirl / Bruno Mars – Just the way you are

Alegerile Alinei

– munte sau mare: ambele

– vara sau iarna: vara

– roşu sau albastru: albastru

– film la mall sau film acasă: film acasă

– plimbare în parc sau somn: plimbare în parc

– carne de porc sau de pui: carne de pui

– suc sau vin: apă

– WhatsApp sau Facebook – WhatsApp

– vacanță în România sau în străinătate: ambele



