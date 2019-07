ACTUALIZARE 3 iulie, ora 15.00. Ana Bogdan nu recunoaște declarația privind presupusele amenințări pe care le-ar fi primit și a revenit cu clarificări. ”Tocmai ca să nu existe speculatii, ţin să clarific faptul că nimeni de la Federaţia Română de Tenis nu m-a ameninţat că nu aş mai fi convocată. Aşa cum am spus şi în interviu, am avut o discuţie cu Alina Tecşor şi cu domnul căpitan nejucător Florin Segărceanu şi nu m-am simţit foarte ok la cum a fost pusă problema. Consider că acea situaţie a fost clarificată şi sper să fiu sănătoasă şi să am rezultate prin care să pot ajunge să-mi îndeplinesc visul de a juca în Fed Cup pentru România, într-un meci cu miza!” .



”Am primit amenințări că nu voi mai fi chemată la Fed Cup pentru că au apărut prin presă nişte lucruri cu care eu nu aveam nici cea mai mică legătură”, a spus Ana, pentru trimișii fanatik.ro la întrecerea londoneză.

Cine au fost cei care au amenințat-o? ”Oameni cu influenţă, din anturajul naţionalei?”, susține sportiva, care însă n-a oferit nume. Ana Bogdan n-a făcut parte din lotul României la semifinala cu Franța, de la Rouen.

Sportiva a cerut intervenția căpitanului, dar Segărceanu s-a dat răcit

Sportiva din Sinaia a dat detalii despre convorbirea purtată cu Alina Tecșor, antrenoare la lotul național. Tecșor a avertizat-o pe Ana să aibă grijă cum joacă la turneele din SUA, premergătoare confruntării cu Franța, căci riscă să fie exclusă din lotul de Fed Cup, după cum Libertatea a scris pe larg, la vremea respectivă.

”E un pic aiurea să spui unui sportiv «ai grijă ce faci, ce joci », mai ales că eu treceam printr-o perioadă delicată… Vorbesc cu Alina, suntem ok, doar că a fost un moment mai delicat. Și pentru ea, și pentru mine.

Eu am vrut ca domnul căpitan (n.r. – Florin Segărceanu) să clarifice situația. Nu mi-a răspuns și i-am dat mesaj. Mi-a spus că este foarte răcit și vom discuta după turneul de la Miami. Asta a fost toată discuția pe care am avut-o cu FedCup-ul”, a mai spus Bogdan, pentru fanatik.ro.

