Avocatul Alin Popîrlan, acuzat că ar fi escrocat familia Nițu, reacționează: ”Am fost jigniți, amenintați si calomniați”

Documentând cazul la Craiova, Libertatea a scris că Silviu Lung a abandonat familia victimei și a prezențat hățișul în care s-a prins Ramona Nițu. Femeia a pretins că ar fi fost înșelată de propriii apărători, semnând în alb un contract de asistență juridică, act pe care cei doi avocați (celălalt este Nicu Gabriel) l-ar fi completat ulterior cu suma dorită de ei.

Ziarul i-a oferit lui Popîrlan, la momentul apariției articolului, posibilitatea să-și exprime punctul de vedere, însă avocatul se consideră calomniat de afirmațiile Ramonei Nițu și a ținut să facă un rezumat al cazului.

Avocatul se arată deranjat că nu s-a ținut cont de faptul că acuzele familiei au constituit un dosar în instanță, la Parchetul Curții de Apel Craiova, iar soluția, rămasă definitivă, îi este favorabilă.

De asemenea, susține că a avut de pătimit de pe urma legăturilor cu Ramona Nițu și cu ciobanul Rucu, cel care i-a devenit soț, între timp.

Publicăm reacția avocatului în forma în care a fost trimisă redacției:

”Urmare aparitiei in ziarul dumneavoastra a articolului cu titlul Fostul mare portar Silviu Lung a abandonat familia Nitu, va rog sa publicati intocmai urmatorul

DREPT LA REPLICA

relativ la situatiile de fapt false prezentate ca adevarate prin relatarile unei singure persoane, fara verificari prealabile sau ulterioare, menite sa ma discrediteze in mod injust, prin prisma profesiei, asa dupa cum voi arata in cele ce urmeaza.

De fapt, continutul respectivului articol referitor la subsemnatul s-a bazat exclusiv pe relatarea numitei Stoica fosta Nitu Ramona Mariana si rezida in economia dosarului 8880/215/2015 solutionat de Judecatoria Craiova si Curtea de Apel Craiova precum si a demersurilor ulterioare in raport cu Fondul de Garantare a Asiguratilor, finalizand cu incasarea daunelor materiale si morale integral de catre partile civile, printre care si respectiva persoana.

Totul a inceput imediat dupa nefericitul eveniment din data de 08.01.2014, in urma caruia a decedat Nitu Constantin Dan si a fost vatamata corporal grav Nitu Andreea Mihaela in accidentul rutier provocat de Lung Silviu. Familia si rudele victimei, cautand un avocat care sa-i reprezinte in demersurile juridice viitoare, au ajuns la colegul mau Gabriel Nicu, fost politist in com. Motatei, cunoscut de catre acestia. In aceste imprejurari i-am cunoscut pe viitorii clienti, constatand ca ei sunt rudele fostului meu coleg de liceu, persoana decedata.

In urma mai multor runde de discutii, am incheiat contracte de asistenta si reprezentare juridica cu familia Nitu, cazand cu totii de acord ca, avand in vedere situatia grea prin care trec, onorariul avocatial urma sa fie achitat dupa incasarea banilor de la asigurator, respectiv suma de 45.000 lei pentru fiecare dintre cele doua contracte incheiate. La final, totalul sumelor obtinute in instanta pentru clientii nostri au fost de aproximativ 100.000 euro. Cele discutate au fost insusite in mod nemijlocit de parti, asa incat contractele au fost perfectate prin completare integrala, dupa care au fost emise imputernicirile avocatiale si am inceput activitatea juridica la cercetare si urmarire penala la IPJ Dolj si Parchetul de pe langa Judecatoria Craiova. Mentionez faptul ca pe toata durata procesului nu am pretins niciun ban partilor civile, nici macar deplasarile pe durata celor doi ani. Poate ca pentru unii onorariul stabilit poate parea mare, iar pentru altii mic, insa asa am apreciat munca noastra la momentul debutului dosarului respectiv, asumandu-ne orice circumstanta viitoare, complexa sau nu care a aparut in derularea dosarelor. Cert este faptul ca pentru fiecare parte executata si recuperata din acest onorariu, am achitat toate taxele si impozitele datorate, aspect demonstrat in dosarul penal cat si in cel executional (doamna ne-a actionat in instanta si ne-a reclamat la parchet, iar toate acuzatii s-au dovedit nefondate prin hotarare definitiva).

In paralel, din discutiile purtate cu clientii nostri, am aflat ca familia Lung achita saptamanal, lunar, periodic catre familia Nitu diverse sume de bani, care ulterior s-au regasit in dosarul instantei, fiind recunoscute integral de partile civile.

Activitatea juridica a fost laborioasa, iar faza de urmarire penala a fost foarte complicata, intrucat inculpatul a folosit toate procedeele legale avute la indemana in incercarea lui de a diminua din culpa. Astfel, s-a incercat modificarea procesului verbal intocmit la fata locului, s-au facut analize comparative simulate intr-un program auto numit PC Crash, in scopul de a rezulta o culpa comuna din pricina fie a carosabilului, fie a anvelopelor autoturismelor, fie a pozitionarii celor doua autovehicule, mai aproape sau mai departe de axul drumului, schimbari de incadrari juridice ale faptelor retinute in sarcina inculpatului etc..

Intuind cele urmarite de partea adversa, am solicitat sprijinul unui expert asistent, iar in urma unei analize amanuntite a rezultat fara dubiu ca nu au existat posibilitati de evitare a impactului din partea victimei si ca accidentul s-a produs din culpa exclusiva a inculpatului.

Din acel moment lucrurile au fost evidente, iar atitudinea viitoare a inculpatului a fost de recunoastere si regret. Partile civile ne-au solicitat sa nu insistam pentru pedepsirea aspra a inculpatului pe latura penala, ci doar sa ne axam pe latura civila, pentru obtinerea unor despagubiri cat de mari.

De cum hotararea judecatoreasca a ramas definitiva iar procedura judiciara s-a finalizat, am demarat procedura de recuperare a despagubirilor, intrucat asiguratorul era in insolventa. Am notificat Fondul de Garantare si am constituit dosar de despagubire. Stiind ca exista foarte multe dosare la nivel de tara, am bombardat pur si simplu cu notificari si cu prezenta noastra fondul, asa incat am obtinut despagubirile in timp record.

Partile civile au mers cu noi la notariat si am fost mandatati sa deschidem un cont bancar pentru ca banii sa fie virati mai usor, avand si un termen in care sa-i distribuim catre toate partile civile, potrivit vointei lor (unii au dorit prin virament bancar, altii prin virament dar si numerar).

Probleme nu au existat cu celelalte parti civile (mama defunct, frate defunct si sora defunct), decat cu sotia supravietuitoare si concubinul acesteia la momentul respectiv, atunci cand s-a pus problema sa ne incasam contravaloarea muncii noastre de cativa ani. De remarcat este faptul ca din cei aproximativ 100.000 euro, circa 80.000 euro au intrat in posesia doamnei si copiilor, iar de aceasta suma a beneficiat inclusiv ciobanul Rucu, in calitate de actual sot al doamnei.

Astfel, am fost dusi cu vorba sub diferite pretexte, pentru ca mai apoi sa fim jigniti, amenintati si calomniati, ramanand ca singura solutie executarea contractelor de asistenta juridica.

Am atentionat-o pe sotia supravietuitoare ca respectivele contracte sunt titluri executorii, mi-a confirmat ca stia si ca a consultat alti avocati, insistand ca acum are bani si altfel poate rezolva lucrurile. Nu intamplator a facut aceste afirmatii, intrucat am constatat ulterior ca, dupa ce executorul poprise contul acesteia, totusi a reusit sa retraga sume importante de bani, desi erau pe seama si la dispozitia executorului judecatoresc , asa incat banca a trimis un functionar de la sucursala la domiciliul debitoarei pentru a o indupleca sa depuna banii, insa a fost umilit si alungat; in acest sens a exist un dosar avand ca obiect validare de poprire solutionat pe exceptie.

Nici la acest moment contractele de asistenta nu au fost executate integral, astfel ca executarea continua.

Referitor la suma astronomica vehiculata de Stoica Ramona, pe langa contradictorialitatea de idei, respectiv ca, pe de o parte afirma ca sunt saraci si ca au fost pacaliti de avocati si un fost sportiv celebru, iar pe de alta parte au dat avocatilor 180.000 lei, in conditiile in care s-au grabit sa lichideze conturile bancare pentru a nu fi executati, trebuie stiut de catre cititorii dumneavoastra ca toate partile civile si-au primit toti banii de pe hotararea definitiva pana la ultimul leu, imprejurare ce rezulta exclusiv din inscrisuri, respectiv extrasele de cont bancar si procesul verbal incheiat cu acestia.

De precizat ca aspectele nereale semnalate in articol de aceasta persoana au facut obiectul unei plangeri penale impotriva noastra formulata de aceeasi persoana, solutionata definitiv de Parchetul Curtii de Apel Craiova inca din faza premergatoare de cercetare, dupa ce am adus dovezi solide contrare celor sustinute de petenta. De remarcat ca solutia nu a fost atacata de aceasta si a ramas definitiva, fara ca noi sa solicitam cheltuieli sau daune in acest sens, desi eram indreptatiti sa facem acest lucru.

De remarcat ca aceeasi persoana a formulat si contestatie la executare care i-a fost respinsa, invocand aceleasi argumente nesustinute in plan real, iar solutia a ramas definitiva, executarea continuand.

In continuare, as dori sa punctez cateva specte pe care le-am realizat doar atunci cand am pus lucrurile cap la cap, intrucat pe parcursul derularii dosarului penal si ulterior in relatia cu fondul eram concentrat pentru solutionarea adecvata a litigiului, asa dupa cum imi propusesem initial si dupa cum discutasem cu partile civile. In paranteza fie spus, parcurgand practica instantei de apel, am constatat ca sumele de bani obtinute ca si daune materiale si morale au fost semnificative, peste media acordata de instanta in cauze similare, obtinand inclusiv o prestatie periodica pentru unul dintre copii, toata lumea fiind multumita.

Asadar, nici nu se racise defunctul si respectiva ramasese gravida cu un alt barbat, la parastasul de un an si jumatate al defunctului sot si tata pentru ceilalti copii, chinuindu-se sa ascunda acest lucru. Mai mult, relatiile cu socrii si cumnatii s-au racit brusc, iar respectiva a inceput o noua viata ca si cum nimic nu s-ar fi intamplat, avand unicul scop de a incasa banii de la fond.

As fi curios sa stiu cate pomeniri i-a facut fostului sot si de ce nu a mers cu minorul Nitu Ovidiu sa-i trateze deficienta si sa poata urma o scoala speciala pentru a-i crea un viitor mai bun; reamintesc faptul ca fiecare copil a beneficiat de sume de bani individuale, iar acestui minor i-au fost virate despagubirile in contul mamei, care ulterior a dispus integral de acestea. Oare nu s-a gandit ca se rasuceste Dan in mormant atunci cand a plecat din casa batraneasca a familiei Nitu cu usile, giurgiuvelele si gardul catre ciobanul Rucu?

Afirma in acelasi articol ca Andreea a fost putin vatamata, uitand ca mama ca fata a stat in coma mai multe zile, avand nevoie de peste 150 zile de ingrijiri medicale pentru refacere. Este de inteles pentru cine cunoaste realitatea, intrucat o ruda apropiata, respectiv Dan Duta, a fost cea care a mers cu fata la Bucuresti, a vegheat-o, a pastrat legatura cu doctorii, cu noi avocatii si s-a ingrijit de ea ca un parinte, pentru ca mai apoi sa nu primeasca nici macar un multumesc amical.

Sunt numai cateva exemple din care se desprinde un lucru cert si anume scopul pecuniar al respectivei care a reusit sa atraga si copii spre acest miraj meschin.

Se mai afirma in articol ca noi avocatii am fi fost in intelegere cu avocatul advers si cu inculpatul, insa sotia supravietuitoare uita ce lupte juridice am dus cu partea adversa la urmarire penala, fiind nevoie, asa cum am precizat mai sus, de experti asistenti, de argumente tehnice, de refacerea probatoriului, de compararea metodelor fizico-matematice, de zile si nopti intregi de studiu pentru a ajunge la sumele din latura civila. Mai mult decat atat, respectiva femeie a acceptat sume de bani de la inculpat, sume considerabile, si ne-a investit pe noi avocatii cu un mandat ferm, acela de a nu face inculpatul puscarie ca sa poata incasa in continuare sume de bani de la acesta. Juridic si-a atins scopul cu ajutorul nostru, iar din punct de vedere material nu cred ca in doua vieti putea sa obtina acea suma de bani, dar am vazut ca acuza inculpatul, culmea tupeului, ca nu-i mai achita regulat sume de bani.

Un alt element nu lipsit de importanta este si urmatoarea imprejurare: eram in perioada cand ne actionase in penal, se contestase executarea, eram foarte suparati ca se retrasesera banii din cont in mod evident nelegal, cand primesc la cabinet o corespondenta de la Fondul de Garantare pentru minorul Nitu Ovidiu caruia i se achita prestatia periodica si care, din pricina schimbarii starii civile a reprezentantului legal – mama proaspat casatorita – risca sa piarda banii. Gandindu-ma ca nu are nicio vina copilul, am trimis fondului raspuns in sensul ca nu s-a schimbat situatia minorului, doar ca mama are alt nume si o alta adresa, sens in care acesta a continuat sa beneficieze de prestatie, fara a-i fi sistata, desi nu mai era in atributiile mele, aflandu-ne in litigiu pentru recuperarea onorariului.

As dori ca oamenii care citesc sa inteleaga exact lucrurile in legatura cu acest caz, respectiv ca acesti oameni nu au urmarit nimic altceva decat sa profite din plin de pe urma unui decedat, mai ceva decat in celebrul film Zorba Grecul, nu i-a interesat nimic altceva, s-au comportat miseleste, pervers si cu o parsivenie iesita din comun, mintind cu nerusinare si incercand sa se victimizeze exacerbat. Cred ca s-a observat pe filmare numarul, cantitatea si valoarea probabila a bijuteriilor purtate ostentativ de o biata persoana sarmana, abandonata si vesnic intristata dupa sotul decedat prea devreme.

Personal, realizez foarte bine ca o sueta lacrimogena si pe alocuri caustica spusa pe buza santului la Motatei prinde la un anumit segment de public, insa acuzele la adresa unor avocati si improscarea cu noroi sunt ireversibile, raul este produs si cu greu se schimba perceptia publica in aceste cazuri, caci avocatura este o profesie liberala, iar piata cerne. Sincer, nu am inteles nici interventia ciobanului Rucu, intrucat este persoana cea mai in masura sa constientizeze consecintele unui dosar penal – afost inculpat intr-un dosar privind infractiuni savarsite cu violenta si ar trebui sa manifeste toleranta fata de un inculpat.

Sunt nevoit sa-mi rezerv dreptul de a intreprinde demersurile legale ce se impun impotriva respectivei persoane, in scopul de a-mi reface imaginea patata injust, de a-mi recastiga clientela, de a-mi reabilita numele si asocierea lui cu profesia, nu in ultimul rand, de a-mi redresa situatia materiala afectata de aceasta maniera. Nu doresc si nu accept ca familia mea, rudele, anturajul, prietenii, cunostintele, clientii sa caute pe internet si sa gaseasca mizeriile spuse de o persoana cu o moralitate indoielnica, precara, careia i-am facut mai mult bine, poate, decat apropiatilor mei.

In speranta ca am fost corect inteles, fara sa plictisesc, am sintetizat cat am putut deoarece ar fi fost multe de inserat, doresc sa atentionez ca raul se face repede, iar binele este o floare rara in timpurile actuale, cititorii fiind cei care pot discerne intre cele doua, fara a afecta oameni nevinovati si a schimba destine.

Pe de alta parte, daca in urma unei analize jurnalistice judicioase, se va constata ca nici macar o propozitie dintre cele rostite de respectiva persoana nu se dovedeste a fi reala, atunci obligatia reporterului este de a radia continutul articolului, comentariile, cat si a dezminti, iar in caz contrar imi asum eu ca si avocat consecintele articolului cu pricina. Inteleg, ca fost gazetar, scopul de a vinde ziarul, insa, daca redactia nu procedeaza adecvat, atunci demersurile mele juridice trebuie sa se indrepte si asupra dumneavoastra, caci lucrurile nu trebuiesc lasate la voia intamplarii sau abandonate”.