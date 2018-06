Baja 500 Romania 2018, Ziua de Dakar a României | FOTO

BAJA 500 România s-a desfășurat sub egida Federației Române de Automobilism Sportiv, dar și sub egida Federației Române de Motociclism. Competiția a fost organizată de Asociația Sportivă Cap 180 în colaborare cu clubul So Moto Racing Team Bistrița. Această cursă a fost una dintre cele mai dificile curse din Campionatul Național de Rally Raid din 2018.

Concursul are caracter internațional, așa că la start s-au aliniat peste 45 de concurenți străini din Emiratele Arabe, Israel, Serbia, Italia, Bulgaria prezenți cu mașini, motoare, ATV-uri, SSV-uri, Buggy-uri si Quad-uri.

Lungimea totală a raliului: 640 km

Numărul Probelor Speciale: Prolog + PS1

Lungimea totală a Probelor Speciale: 538 km

La clasa SSV, România a fost reprezentată de echipa Transcarpatic Rally Team (pilot: Claudiu Barbu; copilot: Paul Spiridon).

Claudiu Barbu și copilotul său ne-au reprezentat țara cu mândrie la competiții naționale și internaționale, acolo unde a fluturat drapelul național la 16 competiții de rally raid internațional din: Grecia, Bulgaria, Turcia, Ungaria, Monaco (Franța) – Dakar (Senegal), Rusia, Dubai, Abu Dhabi, Qatar. În 2017, Claudiu Barbu și echipa sa, au obținut:

Titlul de campioni Est Europeni la clasa SSV1,

Titlul de viceampioni Est Europeni la clasa General SSV,

Titlul de vicecampioni ai României la General Open.

La campionatul EST-EUROPEAN din acest an – BAJA500 Buzău, Transcarpatic a concurat cu un Polaris RZR, unde a obținut locul III la Clasa SSV, o clasă în care au fost singurul echipaj românesc ce a concurat alături de alte 10 echipaje din Italia, Israel si Bulgaria. Locul VIII la Open Auto, din 40 de echipaje, si din nou primul echipaj integral românesc ce reușește să termine cursa. În final, doar două echipaje din România au reușit sa treacă linia de finish în cea mai dificilă cursă organizată în țara noastră și în Europa. Numărul mare de abandonuri – jumatate dintre participanti – confirmă potrivnicia traseului.

Baja 500 Romania = Ziua de Dakar a Romaniei!

”BAJA 500 ROMÂNIA este cea mai dificilă competitie de Rally Raid din Europa, ce rivalizează cu orice etapă din Campionatul Mondial de Cross Country Rally, organizată de catre Iccio Maurizio! Singura competiție din Europa care echivalează cu o zi de Dakar. Peste 500 km de probă specială, ce trebuie parcurși într-o singură zi. Provocarea evenimentului i-a determinat pe mulți piloți internaționali să-și testeze limitele, alegând să participe la Buzău în detrimentul etapei din Italia, ce se desfașoară în aceeași perioadă. Cu toate că participanții știu că mai mult de jumatate dintre ei nu vom reuși să termine cursa, în spiritul Rally Raid-ului își spun: ”ia Startul si lupta pana la epuizare pentru Finish!” – Claudiu Barbu (pilot TRANSCARPATIC RALLY TEAM)