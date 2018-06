Echipa Ținutului Secuiesc, care-l are ca antrenor pe Robert Ilyeș, iar în teren îi are, printre alții, pe frații Istvan Fulop, de la Sepsi Sfântu Gheorghe, și Lorand Fulop, de la FC Botoșani, a terminat faza grupelor pe locul 2 în Grupa C, după Padania (Italia).

După ce a învins Tuvalu (Oceania) cu 4-0 și Matabeleland (Zimbabwe) cu 5-0, echipa Ținutului Secuiesc s-a înclinat ieri în fața Padaniei, scor 3-1.

Bölöni e încântat de echipa Ținutului Secuiesc. Dacă ajung în semifinale, întâlnesc alți unguri

În sferturile de finală, oamenii antrenați de Robert Ilyeș vor întâlni formația Armeniei de Vest, o echipă de armeni din Turcia. În semifinale, Ținutul Secuiesc ar putea nimeri peste altă echipă maghiară, Karpatalja (din Ucraina), care reprezintă comunitatea maghiară din această țară.

Karpatalja are meci ușor în „sferturi” cu Cascadia, o echipă ce reprezintă o zonă întinsă pe teritoriul SUA și al Canadei.

Cele două echipe s-au mai întâlnit și-n 2014, iar Ținutul Secuiesc s-a impus cu un categoric 5-0.

”A fost pentru prima dată când am văzut selecţionata Ţinutului Secuiesc şi, sincer, am văzut o mulţime de lucruri pozitive, câţiva jucători cu multe calităţi individuale şi un excelent spirit de echipă […]

Pe lângă valorile sportive, turneul CONIFA este o şansă bună pentru aceste echipe să se facă vizibile în lume. Mă bucur că Ţinutul Secuiesc face parte din acest turneu şi că se fac auziţi”, a declarat Bölöni pentru Nemzetisport.

Favorita acestui turneu care se desfășoară la Londra pare echipa Padaniei.

Citește și: EXCLUSIV VIDEO/Sindromul Italia, suferința celor dezrădăcinate, desconsiderate, dezamăgite, umilite. Prizonierele durerii caută, la Socola, drumul spre eliberare