Start cu 3 etape în Bulgaria

Turul Italiei începe azi în stațiunea Nesebar din Bulgaria, pe malul Mării Negre, circa 320 de kilometri de București.

Pentru prima dată în istoria sa, Turul Italiei ia starul în Bulgaria, cu trei etape care traversează teritorii pitorești.

Etapele din Bulgaria:

Prima etapă, 8 mai: Nesebăr – Burgas, 147 km

Nesebăr – Burgas, 147 km Etapa a 2-a, 9 mai: Burgas – Veliko Târnov,o, 221 km

Etapa a 3-a, 10 mai: Plovdiv – Sofia (Bulgaria), 175 km

Zi de repaus – 11 mai, apoi Il Giro se mută „acasă”.

Etapa de mâine, la 3 ore de București

Pentru fanii români ai ciclismului, cel mai repede se ajunge la finalul de etapă de mâine, de lângă orașul istoric Veliko Târnovo, 181 de kilometri distanță, 3 ore de la București.

O recomandare ar fi finalul etapei, cățărarea de categoria treia de la mănăstirea Liașkovet, nu departe de vechiul sat Arbănasi.

Trecerea rutierilor este planificată în jurul orei 17.00, iar cu două ceasuri înainte vine și caravana care oferă fanilor de pe traseu obiecte promoționale.

Coform site-ului de specialitate Cycling News, pentru a aduce Il Giro în Bulgaria, vecinii noștri au plătit 10 milioane de euro. Pentru a face reclamă litoralului, în principiu, în condițiile în care etape sunt transmise integral la tv.

Fără „Pogi”, Vingegaard, favorit

Traseul include 21 de etape și un total de 3.459 de kilometri, cu sosirea programată la Roma, pe 31 mai.

Danezul Jonas Vingegaard, Visma, care are în palmares Turul Franței (2022,. 2023) și Vuelta (2025), este marele favorit pentru tricoul roz. Dacă va triumfa, nordicul va deveni al optulea ciclist din istorie care dobândește toate cele trei mari tururi.

În absența slovenului Tadej Pocagar, danezul îi va avea ca rivali pe Jonathan Milan și Filippo Ganna, Adam Yates (Marea Britanie) sau Egan Bernal (Columbia), câștigător al Turului Italiei în 2021.

Ultimele ediții au fost câștigate de Simon Yates (2024) și Tadej Pogacar (2025), ambii absenți de la startul din acest an.

Etapele-cheie ale Giro 2026

Etapa 7: Formia – Blockhaus (245,4 km) – ascensiune finală pe Blockhaus, de 13 km, are cu o pantă medie de 8,6%.

Etapa 10: Viareggio – Massa (42 km) – singurul contratimp individual.

Etapa 14: Aosta – Pila (133 km) – include cinci ascensiuni dificile în Valle d’Aosta,

Etapa 16: Bellinzona – Cari (133 km) – integral en Elveția, include patru ascensiuni, culminând cu o urcare finală de 12 km cu o pantă medie de 8%.

Etapa 19: Feltre – Piani di Pezze (151 km) – „runda regină”, cu o diferență totală de nivel de 4.900 metri. Passo Giau și Passo Falzarego vor fi decisive, iar condițiile meteo dificile pot complica lucrurile.

Etapa 20: Gemona del Friuli – Piancavallo (200 km) – ultima etapă montană include două cățărări pe Piancavallo, fiecare de 14,5 km cu o pantă medie de 7,8%.

