Cine a fost Ion Voinescu. A luat primul titlu cu CCA, viitoarea Steaua. Ce bani a câștigat în 1951, de ce i se spunea ”Țop”, gluma cu cioara și unde se stabilise

Cine a fost Ion Voinescu. Supranumit ”Țop” pentru elasticitatea sa între buturi și pentru paradele sale eficiente, fostul mare portar, considerat cel mai mare din istoria Românie, a luat primul titlu cu CCA, viitoarea Steaua, în 1951.

”Cunoscând valoarea individuală a jucătorilor care alcătuiau lotul CCA din 1951, aveam speranţa că va fii o echipă de viitor. Nu ştiam, însă, cât va dura acest lucru. Mă bucur că a ajuns cea mai titrată echipă din România”, povestea ”Țop”, într-un interviu pentru Libertatea.

Cine a fost Ion Voinescu. A luat primul titlu cu CCA, viitoarea Steaua. Titlu cu 300 de lei la victorie

”Nici nu se compară primele de acum, cu cele luate de noi în 1951, când am cucerit primul titlu cu CCA. Nu am avut nici un bonsus special pentru campionat. Am luat doar câte 300 de lei pentru fiecare meci câştigat. Atât, pentru că remizele nu se premiau. Sincer, nici măcar nu ne-am gândit să cerem ceva în plus, consideram că ne făcusem treaba pe teren”, mărturisea ”Țop” Voinescu.

Ion Voinescu deținea o casă de vacanță la Valenii de Munte (Prahova).

Se retrăsese la Vălenii de Munte, pentru aerul care-i făcea bine

”Am venit la Văleni pentru a schimba aerul. De ziua mea nu mi-am dorit decât sănătate, că-i mai bună decât toate”, spunea fostul internaţional (22 de prezenţe sub tricolor).

Ca jucător, Voinescu a evoluat timp de 13 sezoane pentru CCA (n.r. – actuala Steaua), cu care a cucerit şase titluri şi cinci Cupe.

Gluma cu cioara

”Şi pe vremea mea, fanii făceau fel de fel de lucruri trăznite, dar nu se poate compara cu incidentele din ziua de azi. De exemplu, la un meci cu Petrolul, de la Ploieşti, suporterii ”găzarilor” mi-au aruncat o cioară fără aripi în plasă. Înaripata a început să se zbată în plasă şi tot stadionul a izbucnit în hohote de râs. M-am întors să văd ce se întâmplă, iar Bădulescu, sesizând că nu sunt atent, a marcat cu un şut de la 25 de metri. Sincer, chiar dacă am pierdut acel joc, nu m-am supărat. Am luat-o ca pe o glumă!”, dezvăluia Ion Voinescu.

Ion Voinescu, a fost considerat cel mai bun portar din istoria României, o legendă a fotbalului. Timp de 13 ani, a apărat poarta Stelei, echipă cu care a câştigat şase titluri naţionale şi cinci Cupe ale României. Ion Voinescu a cucerit titlul cu Steaua în anii 1951, 1952, 1953, 1956, 1960 şi 1961, precum şi Cupa României, în 1950, 1951, 1955 şi 1962. A acumulat 22 de selecționări în Naționala României. În 1952 a participat la Olimpiada de la Helsinki, prestație în urma căreia presa finlandeză l-a considerat “cel mai bun portar al lumii”!

Ion Voinescu, fostul mare portar al Stelei, dar și al echipei naționale, a trecut în neființă la vârsta de 88 de ani.

Ion “Ţop” Voinescu

– pe 18 aprilie va împlini 81 de ani, fiind născut în 1929, la Valea Dragului (Giurgiu)

– la 10 ani s-a legitimat la Olimpia Bucureşti, unde prima oară a evoluat ca mijlocaş

– a trecut pe la mai multe echipe, după care a ajuns la CCA, echipă pentru care a jucat între 1947 şi 1963.

– la CCA şi, ulterior Steaua, a cucerit 11 trofee: 6 titluri şi 5 cupe

– a bifat 22 de selecţii pentru echipa naţională, pentru care a evoluat la Jocurile Olimpice din 1952, de la Helsinki

– a fost primul sportiv al ţării decorat cu “Ordinul Muncii” în anul 1951

– pînă la pensionare a rămas antrenor în cadrul grupelor de copii şi juniori de la Steaua