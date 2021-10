Confesiunea lui Leon Rotman, cel mai vârstnic campion olimpic al României: „Mi-am făcut datoria, dar am fost sabotat"

În 1956 canotorul a cucerit două medalii de aur. Una la 10.000 de metri și cea de-a doua la 1.000 de metri. „Sunt 65 de ani de când le-am câștigat. Am concurat cu piciorul fracturat. Jucasem un fotbal înainte și am avut o entorsă la piciorul de sprijin”, își amintește acum.

Și n-a fost singura accidentare serioasă suferită înaintea unui concurs important. S-a întâmplat patru ani mai târziu, la Jocurile Olimpice de la Roma, când a venit acasă cu bronz în proba de 1.000 de metri: „Aveam infecție mare la mână, de la pagaie. Aveam pielea jupuită după concurs”.

„Mi-am făcut datoria, dar am fost sabotat”

Dacă acum Guvernul României acordă premii de mii de euro, în 1956, Leon a trebuit să se obișnuiască cu puțin. „Atunci n-am primit cadouri. Doar bani, cei 6.000 de lei de titlu, deci 12.000 toți banii. Și am mai primit acolo 150 de mărci. Atât și nimic mai mult”, a spus Rotman la emisiunea „Prietenii lui Ovidiu”, de pe GSP.RO.

Chiar dacă concura pentru Dinamo, Leon nu era angajatul clubului. Înregistrarea oficială s-a făcut abia după ce-a venit acasă, din Australia, cu medaliile de aur la gât.

„M-au angajat imediat după și mi-au dat și grad, locotenent major cu cea mai mică soldă. După ce-am renunțat la cariera de sportiv am lucrat în Miliție și mi-am făcut datoria, dar am fost sabotat. Nu vreau să interpretez, dar eram sabotat pentru că eram evreu. La pensie am ieșit cu gradul de maior. Alții au ieșit generali”, explică acum fostul canotor.

„După un concurs în care m-au furat m-am dus la canotaj”

Dar până să ajungă să scrie istorie pentru canotajul din România, Leon și-a încercat norocul în alte discipline.

„Am făcut doar două clase de liceu și am intrat strungar la Uzinele Timpuri Noi. Acolo am început să fac cros, iar în timpul mesei de prânz un coleg mi-a făcut niște figuri de lupte. Așa am ajuns la lupte greco-romane. Am fost apreciat și am participat la mai multe concursuri, dar după un concurs în care m-au furat m-am dus la canotaj”, povestește Rotman.

22 de ani avea Leon Rotman când a câștigat două medalii de aur la Jocurile Olimpice FOTO Gazeta Sporturilor

Campionul olimpic a ținut să transmită și un mesaj celor mai tineri: „Eu am avut ambiție și am vrut să fiu mai bun ca altul. Am muncit din greu și le doresc tuturor să facă sport, să-și dea interesul așa cum mi-am dat eu. Eu n-am vrut să mă las mai jos ca alții. Am vrut mereu să fiu mai bun și am reușit”.

Dar a făcut și o confesiune: „Am 87 de ani și nu mi-e frică de moarte! Seara mă culc treaz și aștept să mă trezesc mort. Nu mi-e frică de moarte. Am rămas singurul…”.

CV-ul lui Leon Rotman

data naşterii: 22 iulie 1934

dublu medaliat cu aur la canoe, JO Melbourne 1956: cursele de 1.000 metri şi 10.000 metri

medalia de bronz la canoe, JO Roma 1960: cursa de 1.000 metri

a câştigat de 7 ori „Regata Snagov” şi alte 6 competiţii similare peste hotare

are la activ 14 titluri naţionale

s-a retras din activitate în 1963, la 29 de ani

