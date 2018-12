Cosmin Contra, selecționerul României, la Pro X: „Nu mi se pare cea mai grea grupă în care puteam pica. Are o dificultate medie. Nu trebuie să mai vorbim despre Spania, e a doua mea casă. Deja am primit mesaje de la prietenii de acolo. Cu Luis Enrique nu m-am întâlnit azi, dar discutasem chiar ieri să stabilim o partidă amicală. Mai sunt echipele nordice. Am jucat un amical cu Suedia (n.r. scor 1-0, Rotariu 57), e o echipă care se califică regulat la turneele finale. Sunt foarte bine organizați, se bazează mult pe forța grupului, dar cred că avem șanse. Norvegia e o echipă tânără, în reconstrucție, care și-a câștigat grupa din Liga Națiunilor. Nu trebuie să ne fie frică de ei. M-am bucurat că am scăpat de Germania. Ar fi fost foarte greu. Vom face totul să ne calificăm din această grupă, nu ne gândim la play-off”.

Alexandru Chipciu, mijlocaș, la Pro X: „Cu siguranţă că poţi să scoţi un punct cu Spania, trebuie să fim încrezători. E adevărat, România nu mai e la nivelul de acum mulţi ani. Trebuie să o luăm de jos, să ne ocupăm de copii şi juniori mai întâi. Nu ştiu dacă e bine că programul e atât de compact. Uitaţi-vă şi la Liga Naţiunilor, am terminat neînvinşi, dar am căzut în urna a 4-a. Eu sper să mai merg o dată la Euro. Nici data trecută nu a fost uşor, dar eu sunt optimist. Trebuie să joci cu echipe puternice pentru a te califica, dacă ai juca doar cu Feroe şi cu Malta nu ar mai fi Euro”.

Luis Enrique, selecționerul Spaniei, citat de DigiSport: „Suedia şi Norvegia sunt echipe la un nivel foarte bun, cu siguranţă nu le vom subestima. E o grupă foarte complicată. Pe hârtie, putem părea favoriţi, dar trebuie să demonstrăm asta şi pe teren şi sunt sigur că va fi dificil. Va fi greu din punct de vedere al deplasărilor în Suedia, Norvegia şi Insulele Feroe. Să sperăm că nu vom juca acolo în martie. Va fi foarte interesant, pentru că ne aşteaptă deplasări lungi, dar asta e tragerea la sorţi”.