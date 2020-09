Vezi AICI toată emisiunea.

Fostul director de dezvoltare regională și comercială din cadrul Federației Române de Fotbal a făcut dezvăluiri interesante despre ultimii ani ai lui Răzvan Burleanu la Casa Fotbalului.

„La alegerile din 2014 am spus să voteze lumea cu Burleanu. Nu știu cât aveam, 20-30, plus nehotărâții ăia au migrat spre el. Nu știu dacă ieșea fără voturile mele. Am avut o întâlnire cu o seară înainte cu el și cu Gabi Bodescu, când Popescu era deja arestat. M-au chemat la 9:00 seara să mă întrebe dacă le mai dau voturile. I-am dat voturile și mi-au promis că mă fac secretar general. Prima promisiune neonorată!”, a declarat Pușcaș la GSP.RO.

M-am implicat și am avut 200 de proiecte în patru ani, cred că doar pentru două sau trei s-a dat curs. Liga Elitelor este făcută de mine, propunerea mea. A pornit într-un fel pusă de mine pe hârtie, ei au schimbat-o, dar ideea e a mea. Iar astăzi competiția e varză, au reușit s-o strice. Marcel Pușcaș, fost oficial al FRF:

Marcel Pușcaș, acuzații grave în direct



Cu o zi înainte de alegerile din 2014, Gică Popescu a fost arestat în „Dosarul Transferurilor”, iar Pușcaș crede că au fost anumite jocuri de culise.

„Coincidențele sunt prea mari ca să nu fie o legătură cu Burleanu. Statul român a mai făcut niște demonstrații din astea cu o zi înainte de alegeri sau imediat cu Dragnea. L-au arestat imediat a doua zi. Mi se pare o țintă să arestăm în momentul când trebuie să iasă ceva sau n-a ieșit ceva. Puteau să-l aresteze pe Popescu cu o lună înainte sau peste o lună, nu cu o zi înainte”, a mai spus acesta.

Pe 4 martie 2014, Gică Popescu a fost condamnat definitiv la trei ani, o lună şi zece zile de închisoare cu executare, în „Dosarul Transferurilor”. Popescu a fost eliberat condiţionat în 4 noiembrie 2015, după ce a executat un an şi opt luni din pedeapsă. Acesta a beneficiat și de reducerea pedepsei și pentru că a scris patru cărţi în penitenciar.

La Federație am propus lucruri, am vrut să modific Regulamentul. M-am pus pe treabă și nu mi-a dat nimeni niciun sprijin. Din ce a spus Burleanu că va face nu știu dacă a făcut două lucruri în patru ani. Lucruri concrete, cu programul lui din 2014. Marcel Pușcaș, fost oficial al FRF:

Nici Ionuț Lupescu n-a avut vreo șansă, în 2018

Răzvan Burleanu a câştigat un nou mandat de preşedinte al Federației Române de Fotbal (FRF), cu 168 de voturi, față de minimumul necesar de 128. Contracandidatul său principal, Ionuţ Lupescu ,a reușit să obțină doar 78 de voturi. Răzvan Burleanu a fost președinte al FRF din 2014. A jucat fotbal la nivel de juniori şi a înființat Federația de Minifotbal din România. A condus Federaţia Europeană de Minifotbal şi a pus bazele celei Internaţionale.

