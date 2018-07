Într-o serie de declarații pentru gsp.ro, Dică a analiat plecările și venirile, șansele la campionat, noul sistem de joc și ce trebuie să mai facă pentru un titlu așteptat deja de trei ani.

1. Schimbarea sistemului în 4-3-3

„Am făcut un cantonament bun, băieții au răspuns bine și s-au antrenat bine. Am avut meciuri tari în această perioadă și nu-mi aduc aminte nici ca jucător și nici ca antrenor să fi avut meciuri așa grele, cu adversari puternici. Băieții au răspuns bine, au făcut și această schimbare de sistem, spre 4-3-3. Am încercat în aceste jocuri să punem la punct zonele unde aveam probleme, dar mai e încă mult de muncă. Sunt jucători care au mai evoluat în acest sistem și acest lucru se vede. În funcție de jucătorii pe care îi ai, trebuie să te mulezi pe schimbarea sistemului. Sunt sisteme care îmi plac și am încercat să schimb ceva după anul pe care l-am avut la Steaua”.

Dică răsuflă ușurat: "Atmosfera la echipă e mult mai bună fără Alibec. Mi-am dorit să rămân la echipă"

2. Decizia de a rămâne la FCSB

„Atmosfera la echipă e foarte bună fără Alibec! Eu iubesc acest club, am făcut performanță ca jucător, consider că și ca antrenor în acest an pe care l-am petrecut la Steaua am avut cu echipa evoluții bune. Am reușit în Europa să mergem în primăvara europeană, dar e păcat că am pierdut campionatul. Știe toată lumea cum l-am pierdut… Mi-am dorit să rămân în continuare, să dovedesc că pot să ajut mai mult echipa, să avem rezultate mai bune și că am încredere mare în jucătorii pe care-i antrenez”.

3. Ce trebuie schimbat la echipă

„Trebuie să avem aceeași atitudine la fiecare meci din campionat cum avem la partidele din Europa League și să fim mult mai uniți decât anul trecut. Voi încerca ca jucătorii care pot evolua din trei în trei zile să o facă, dar trebuie să ținem cont că sunt jucători cu experiență, care trebuie să fie și ei odihniți. Îi văd mai uniți, îi văd cu o dorință mai mare să reușim să câștigăm campionatul. Am jucători care sunt de doi ani la echipă, de trei, care nu au reușit să câștige titlul și își doresc foarte mult acest lucru! În mare mi-am fixat și primul „11” pentru primul meci, așteptăm să înceapă campionatul acum”

4. Plecări și veniri

„Deja au plecat jucători și cred că este de ajuns, nu mai trebuie să pierdem pe nimeni. Doar dacă vine o ofertă extraordinară și suntem forțați să-i dăm drumul. Budescu a fost un jucător important pentru noi, păcat că nu am reușit să câștigăm campionatul, fiindcă își dorea asta foarte mult. Mă bucur că am putut să-l antrenez și îi urez baftă acolo. La veniri e clar că mai avem nevoie de un atacant și de un fundaș central. Dacă nu vom reuși să aducem ceva de calitate, vom merge în continuare cu lotul pe care-l avem. Eu am mare încredere în acești jucători și la sfârșitul sezonului sper să ne îndeplinim obiectivele”.

5. Startul sezonului

„Începem cu două meciuri grele, cu Astra și cu Dinamo, dar până la urmă tot trebuia să jucăm cu aceste echipe. Noi jucăm să câștigăm fiecare meci, avem obiectiv acest lucru. Apoi avem meciul cu Rudar din Europa League. A fost Viorel Tănase să îi vadă, am văzut și un meci de-ale lor din campionat. Sunt o echipă cu mulți jucători tineri, o echipă care se apără foarte bine, sunt pe faza defensivă foarte bine organizați și joacă mult pe contraatac. Au jucători de viteză în față!”.

