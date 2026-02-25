„Din cauza programului și a angajamentelor academice și profesionale planificate după competiție, sportivele nu pot participa”, a declarat un reprezentant al USA Hockey, relatează Sport Schau.

Evenimentul a fost programat pentru marți, cu ocazia discursului privind Starea Națiunii, însă echipa s-a întors abia luni din Italia. În plus, liga profesionistă PWHL își reia activitatea joi, ceea ce complică programul sportivelor.

Într-o declarație oficială, echipa și-a exprimat recunoștința pentru invitație: „Suntem foarte recunoscători pentru această onoare și apreciem recunoașterea performanței noastre extraordinare”.

Un videoclip viral a generat controverse înaintea acestei situații. Filmarea îl surprinde pe Trump felicitând echipa masculină de hochei după victoria împotriva Canadei (2:1) în finala olimpică. În timpul apelului, Trump a glumit: „Trebuie să vă spun: va trebui să invităm și echipa feminină, știți asta. Altfel, probabil voi fi demis din funcție”.

Gluma a stârnit râsete în rândul echipei masculine, dar și critici pe rețelele de socializare.

În timp ce echipa feminină nu va participa la evenimentul din Washington, incertitudinea planează asupra răspunsului echipei masculine la invitația lui Trump. Atât liga PWHL, cât și NHL își vor relua competițiile joi, marcând astfel revenirea la activitatea sportivă de top în SUA.