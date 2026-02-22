Hellebuyck, omul finalei cu 41 de parade spectaculoase

Succesul reprezintă o realizare istorică, fiind prima medalie de aur olimpică obținută de echipa masculină de hochei a SUA după celebra victorie din 1980 la Lake Placid, cunoscută drept „miracolul pe gheață”. Portarul american Connor Hellebuyck a fost eroul meciului, înregistrând 41 de parade spectaculoase, o performanță considerată de mulți cea mai bună din cariera sa.

Finala de hochei masculin a fost marcată de tensiune și momente dramatice, cele două echipe oferind un spectacol pe cinste. Americanii au început partida în forță, punând presiune pe vedetele canadiene Connor McDavid, Nathan MacKinnon și Macklin Celebrini. Primul gol al meciului a venit în minutul 10, când Matthew Boldy, după o acțiune individuală spectaculoasă, a marcat pentru SUA, deschizând scorul, 1-0.

Canada a avut un start mai lent, dar pe parcursul primei reprize a reușit să-și regăsească ritmul, ajungând la același număr de șuturi pe poartă ca echipa americană. Totuși, Connor Hellebuyck s-a dovedit a fi un adevărat zid în poarta SUA, blocând toate încercările canadienilor.

Egalare în repriza a doua și finală decisă în prelungiri

În repriza a doua, echipa Canadei a crescut presiunea. Connor McDavid a avut o ocazie importantă cu 11 minute înainte de finalul reprizei, dar Hellebuyck a intervenit magistral, împiedicând egalarea. În minutul 38, Canada a reușit să egaleze printr-un șut perfect al lui Cale Makar, cu mai puțin de două minute rămase din repriză, ducând scorul la 1-1.

Repriza a treia a fost marcată de un echilibru perfect între cele două echipe, fiecare având șanse de a prelua conducerea, însă portarii au fost de neclintit. Sam Bennett, de la Canada, a fost penalizat pentru o lovitură la bară, dar nici americanii nu au reușit să profite de avantajul numeric.

Meciul a intrat în prelungiri, iar tensiunea a atins cote maxime. Connor Hellebuyck a reușit o intervenție crucială în fața unui șut al lui McDavid, salvând echipa sa de la înfrângere. Momentul decisiv a venit când Jack Hughes a marcat golul victoriei, asigurând astfel triumful Statelor Unite.

„Este o zi istorică pentru hocheiul american. Am dat totul pe gheață și am demonstrat că suntem o echipă de neînvins. Această victorie este pentru toți cei care au crezut în noi”, a declarat Jack Hughes.

Dublu aur pentru SUA la hochei la Jocurile Olimpice 2026

Victoria echipei masculine completează un parcurs excepțional pentru SUA la aceste Jocuri Olimpice, unde și echipa feminină de hochei a câștigat medalia de aur, tot împotriva Canadei. Ambele echipe au demonstrat o determinare extraordinară și au adus bucurie întregii națiuni americane.

Connor Hellebuyck, a cărui prestație a fost esențială, a fost descris drept „meciul vieții” de către analiștii sportivi, în timp ce Jack Hughes a devenit eroul unui moment istoric, marcând golul care a adus SUA înapoi pe podium după 46 de ani.

