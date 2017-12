Egipteanul Mohamed Salah, desemnat fotbalistul african al anului 2017

Internaționalul egiptean Mohamed Salah, atacantul echipei FC Liverpool, a fost ales fotbalistul african al anului 2017, în cadrul anchetei organizate de BBC.

Salah a reușit să-i devanseze în clasament pe gabonezul Pierre-Emerick Aubameyang (Borussia Dortmund), guineeanul Naby Keita (RB Leipzig), senegalezul Sadio Mane (FC Liverpool) și pe nigerianul Victor Moses (Chelsea Londra).

„Sunt foarte fericit că am reușit să câștig acest premiu. Simt că am avut un an foarte bun, așa că sunt foarte fericit”, a declarat fotbalistul egiptean, în vârstă de 25 ani, golgheterul actualei ediții din Premier League, cu 13 reușite.

Salah a jucat anul acesta un rol important pentru naționala Egiptului, cu care a disputat finala Cupei Africii pe Națiuni, ajutând-o totodată să se califice la Cupa Mondială 2018 din Rusia.

El este al treilea fotbalist egiptean care cucerește trofeul oferit de BBC, după Mohamed Barakat (2005) și Mohamed Aboutrika (2008), informează Agerpres.