Emil Săndoi, la 25 de ani după accidentarea horror din finala Cupei României cu Brăila: ”Păstrez tijele printre tricouri și medalii”. 

Craiova așteptaptă cu nerăbdare finala Cupei României la fotbal, cu Hermannstadt, duminică, ora 21:00, pe Arena Națională. Oltenii speră să câștige un nou trofeu după 25 de ani de secetă. Finala cu Dacia Brăila din 1993, 2-0 pentru Universitatea, îi provoacă amintiri dureroase lui Emil Săndoi, care a suferit o fractură de tibie și peroneu la piciorul drept în finalul acelei partide.

”Păstrez încă tijele care mi-au fost băgate în picior la operație. Le-am scos după un an de la accidentare și mai dau de ele, din când în când, printre tricouri și medalii”, a povestit cu haz Săndoi, pentru Libertatea.

Fostul căpitan al Științei nu poate uita momentul fatidic din minutul 85: ”Aveam 1-0 și voiam să marchez. A fost o lovitură liberă în preajma careului. Noi aveam o schemă, dar am schimbat și mi-a mișcat mingea în dreapta, la șut. Am apucat să trag. Era să dau și gol, portarul abia a respins mingea. Imediat după ce am tras, Petrache a venit cu picioarele înainte și mi-a rupt piciorul. Dacă zidul era la 9 metri nu s-ar fi întâmplat acel accident. Cred că n-au fost mai mult de șase metri. În loc să ridic cupa pe teren mi-au adus-o colegii la spital. Asta a fost, am învățat multe din acel episod”.

Săndoi avea atunci 28 de ani, era titular la echipa națională, iar din cauza acelei accidentări a ratat transferul la Olympique Lyon: ”Era totul perfectat. Federația a vrut să-l suspende pe Petrache până revin eu pe teren, dar am făcut o adresă să-l lase să joace. Nu mă încălzea cu nimic. Am revenit și am jucat până la 35 de ani. Când eram în convalescență mă gândeam să mai joc la Craiova. Am jucat. Să joc în străinătate. Am jucat în Franța, la Angers. Și să mai joc măcar un meci la echipa națională. N-am mai apucat, deși aș fi meritat. Sunt mulțumit că Nicușor Bancu a ajuns la națională după fractura de tibie și peroneu suferită în 2014”.

”Craiova n-are voie să piardă sub nicio formă finala”

Ca fotbalist, Emil Săndoi a câștigat de două ori Cupa României cu Craiova (1991, 1993). ”Am și pierdut două finale. În 1994, cu Gloria Bistrița, 0-1, am fost rezervă, abia revenisem după accidentarea din finala, iar în 2000, cu Dinamo, 0-2, eram antrenor”.

Așadar, Marian Bondrea este ultimul antrenor care a adus Cupa României la Craiova în 1993, iar Emil Săndoi este ultimul antrenor care a dus-o pe Universitatea în finala Cupei României, în 2000.

Săndoi îi ține pumnii lui Devis Mangia: ”Sper să câștige Mangia Cupa României dacă eu nu am reușit în urmă cu 18 ani. Este un trofeu așteptat de foarte mult timp la Craiova, iar Universitatea nu are voie să rateze sub nicio formă câștigarea Cupei României. Este o șansă unică pentru club, să joci cu trofeul pe masă împotriva unei echipe, care deși a promovat în Liga 1, tot din Liga 2 vine. Toată stima pentru Alexandru Pelici și pentru oamenii de la Hermannstadt, dar trebuie să recunoaștem că există un decalaj valoric între cele două echipe. Doamne ferește să piardă Craiova, ar fi cea mai urâtă înfrângere suferită într-o finală”.

”Era mai bine cu Gaz Metan Mediaș”

Fostul fundaș central îi avertizează însă pe Mitriță și compania. Antrenor în Liga 2, la FC Argeș, Săndoi cunoaște bine formația lui Alexandru Pelici: ”Hermannstadt este o echipă bună, organizată, disciplinată, cu jucători de contraatac. Mulți au evoluat și în Liga 1. Vă spun, am jucat cu FC Argeș împotriva lor și cred că ar fi fost mai bine pentru Craiova să joace finala cu Gaz Metan Mediaș. Cu Hermannstadt va fi mai greu. Nu trebuie subestimată această echipă, care a eliminat categoric câteva echipa de Liga 1, printre care și Steaua. Cred însă că Universitatea poate pierde numai dacă prinde o zi nefastă”.

Emil Săndoi mizează pe forța de atac a echipei din Bănie: ”Din punct de vedere ofensiv, Craiova este cea mai spectaculoasă echipă din fotbalul românesc. Ceea ce pot inventa fotbaliștii Universității, nu pot inventa cei de la Steaua sau cei de la CFR Cluj. Pe lângă Gustavo, Băluță și Mitriță mai este și Burlacu”.

”Sunt obligați să se bată la titlu sezonul viitor”

Săndoi crede că CS Universitatea Craiova poate câștiga campionatul în 2019: ”Sunt obligați să se bată la titlu sezonul viitor. Cu noul stadion, cu publicul extraordinar și cu această echipă frumoasă Craiova a redevenit un pol important în fotbalul românesc. Sunt condiții de performanță, iar politică de transferuri a clubului este sănătoasă. Mi-aș dori să rămână și Băluță și Mitriță, dar politica e să dea drumul unui singur jucător pe an. Așa cum s-a întâmplat cu Andrei Ivan. Latura finaciară este foarte importantă”.



