EXCLUSIV | Tricolorul Paul Anton și-a dezvăluit preferințele culinare: ”Îmi plac sarmalele” | VIDEO

Ce șanse de calificare în play-off mai sunt?

În primul rând trebuie să câștigăm cele două meciuri cu Lituania și cu Muntenegru și apoi putem să tragem linie, să vedem ce face și Serbia. Zic că sunt șanse destul de mari dacă vom câștiga șase puncte.

Va fi mai ușor cu Lituania pe iarbă, decât a fost la Vilnius pe sintetic?

Din punct de vedere al terenului va fi mult mai bine, clar. Trebuie să tratăm adversaul serios, pentru că poate să ne pună probleme dacă nu suntem pregătiți mental.

Cum te simți la 27 de ani printre atâția jucători tineri Under 21?

Nu mă simt bătrân. Zic că sunt la vârsta optimă pentru performanță. Mă bucur pentru ei, merită să fie aici. Au făcut o performanță extraordinară.

„Abdomenul se face în bucătărie”

Câte abdomene faci zilnic pentru a te menține în formă?

E foarte importantă pregătirea fizică, dar se spune că abdomenul se face în bucătărie, nu neapărat în sala de forță. Ca sportiv trebuie să ai grijă ce mănânci, iar eu nu mă omor cu desertul. Mai mult îmi place mâncărica. Prefer o sărmăluță, dar nu în perioada competițională. În vacanțe, dacă păcătuiesc, nu păcătuiesc neapărat cu dulciuri, ci cu mâncarea tradițională. Cred asta îi place oricărui român. Eu am o conformație mai solidă și mă pot îngrășa mult mai repede de la dulciuri. Experiența trăită în Spania, la Getafe, m-a schimbat foarte mult din toate punctele de vedere, pregătire, nutriție, recuperare.

Cum crezi că se va integra Ianis Hagi? I-ai dat vreun sfat?

Nu i-am dat niciun sfat. Joacă de ani de zile, chiar dacă este foarte tânăr este un jucător matur. Cred că nu poate să-i dea nimeni sfaturi mai bune decât îi dă domnul Hagi. I-am primit bine pe cei tineri. Și eu am fost primit la fel la prima mea convocare, în 2014.

Va fi o presiune pentru Ianis că va fi comparat cu celebrul lui tată?

El este conștient. La națională este oricum presiune, iar pe el va fi una suplimentară. Este un jucător cu multă calitate și am încredere în el că va reuși să facă lucruri bune pentru echipa națională.

„Preliminariile vor fi mult mai grele”

Meciurile din Liga Națiunilor a călit naționala pentru preliminariile Euro 2020?

Eu cred că da. Dacă ne uităm pe rezultate, anul acesta, dacă nu mă înșel, n-am pierdut. Ok, poate în unele momente, ca joc, n-am arătat bine, dar n-am pierdut. Dacă reușim să legăm două victorii terminăm într-o notă pozitivă, ceea ce ne dă încredere și moral pentru preliminariile Euro 2020.

Sunteți conștienți că meciurile din preliminariile Euro 2020 vor fi mult mai dificile decât cele din Liga Națiunilor?

Cu siguranță. Chiar dacă și Liga Națiunilor este o competiție oficială nu este totuși încărcătura și presiunea ca în preliminarii.

Și adversarii vor fi mai puternici.

Sigur. Tocmai de asta vrem terminăm într-o notă pozitivă, să câștigăm ambele meciuri, și poate Serbia se va încurca acasă cu Muntenegru și vom termina grupa pe locul 1. Chiar și poziția secundă este importantă, deoarece ne asigură menținerea în urna a treia valorică și n-am pica în urna a patra la tragerea la sorți pentru preliminariile Euro 2020.

'Țin cu dinții de șansa primită'

Ce crezi că ți-a lipsit să-i convingi și pe ceilalți selecționeri și abia acum, cu Cosmin Contra, începi să te impui?

Nu știu ce mi-a lipsit. Probabil consistența, maturitatea în joc. Chiar nu mă mai uit în spate. La momentul respectiv erau jucători care dădeau randament mult mai bun decât mine. Trecutul e istorie. Sunt foarte bucuros că domnul Contra mi-a oferit o șansă și încerc să țin cu dinții de ea.

Tineri pun deja presiune pe tricoul tău. Tudor Băluță aspiră la titularizare după evoluția contra Serbiei.

L-am felicitat, e un jucător bun. Cine e mai bun să joace. Important este ca naționala să aibă rezultate.

Ai regretat că n-ai prins lotul pentru Euro 2016?

Aș minți dacă aș spune că nu mi-am dorit să merg la turneul final din Franța. Am avut un sezon foarte bun cu Dinamo, aveam reușite… Puteam să fiu, dar asta a decis selecționerul Anghel Iordănescu. N-am avut niciun sentiment de nemulțumire. Am băgat capul în pământ și am muncit în continuare, iar acum sunt la națională.

Mergi la Euro 2020?

Important este să se califice România, apoi dacă voi fi în formă și voi merita sper să fiu și eu în lot. Cea mai mare mândrie pentru un fotbalist este să reprezinte țara, iar dacă faci și performanță este ceva de vis. Să reprezinți milioane de români la turnee finale nu poate fi decât un lucru formidabil.

Criticat de Cornel Dinu

Internaționalul nu a uitat criticile lui Cornel Dinu, din perioada în care a jucat la Dinamo. 'N-am avut nicio problemă cu domnul Cornel Dinu. Am încercat tot timpul să-l ascult și am acceptat criticile constructive. Nu-i port ranchiună, chiar dacă uneori n-am fost de acord cu părerea dânsului', a precizat Paul Anton. Cornel Dinu l-a tăvălit rău de tot pe mijlocaș, după o înfrângere cu Viitorul: „Anton ăsta, săracul, căpitan de echipă, e un chin când aleargă, se fărâmă pământul pe unde pune picioarele, că nu poate să ajungă pe nimeni. E un dezastru!'.

Primii bani din fotbal i-a câștigat la Beiuș

Paul Anton și-a cumpărat ghete de fotbal din primii bani câștigați ca fotbaliist. 'Jucam meci decisiv pentru salvarea de la retrogradare din Liga 3, la Victoria Carei. Am câștigat cu 1-0 și am impresia că am luat o primă de 2.500.000 de lei vechi, 250 de lei azi. Cu acei bani mi-am cumpărat o pereche de ghete. Ăsta era visul oricărui copil, să-și cumpere ghete cu proprii bani. S-au stricat repede. Nu aveam ca acum două-trei perechi. Erau și de antrenament și de joc'.

Vrea Dinamo în play-off

Fostul căpitan al echipei Dinamo a rămas cu sufletul alb-roșu. 'Îmi doresc ca Dinamo să se califice în play-off. Ar fi o perioadă neagră să joace în play-out pentru al doilea sezon consecutiv. Nu trebuie să fie o însă tragedie dacă ratează și sezonul acesta calificarea în play-off. Trebuie să fie o lecție din care să învețe toată lumea și să încerce să construiască o bază mai solidă pentru viitor, ca rezultatele să fie constante, nu doar sporadice. Dau exemplu AC Milan, care de ani de zile, cu investiții incomparabile, are rezultate zero', a declarat Paul Anton pentru Libertatea.

Mesaj pentru ultrași

Naționala României joacă fără spectatori meciul cu Lituania, sâmbătă, de la ora 21:45, pe stadionul Ilie Oană din Ploiești, din cauza incidentelor provocate de fani la partida cu Serbia, 0-0. 'Cred că au fost decizii un pic cam dure. M-am uitat la meciul Mol Vidi cu PAOK, din Europa League, și a fost o atmosferă mult mai încinsă decât a fost meciul nostru cu Serbia, și nu cred că se vor dicta sancțiuni la fel de drastice. Aș prefera, totuși, dacă vin să ne susțină, suporterii să fie ceva mai civilizați. E păcat să ne suspende terenul și să jucăm fără spectatori. Noi apreciem că fani sunt lângă noi. Cu Serbia, băieții, în 10, au scos egalul cu ajutorul atmosferei din tribune. Când jucăm cu suporteri suntem mai puternici', a transmis Paul Anton.

