EXCLUSIV | Tudor Băluță, mezinul naționalei României, și-a stabilit prioritățile: ”Am ajuns fotbalist. Cartea trece pe planul doi” | VIDEO

Tedy Băluță a debutat la naționala mare în amicalul cu Chile, 3-2, disputat pe 31 mai 2018, în Austria, când a jucat ultimele 20 de minute. Titularizat în premieră la prima reprezentativă, luna trecută, contra Serbiei, 0-0, la București, puștiul cu fizic impresionat, 1,91 metri înălțime, l-a făcut pe selecționerul Cosmin Contra să exclame: „În seara asta cred că am câştigat un jucător, pe Tudor Băluţă”.

Considerat de Gică Hagi urmașul lui Gică Popescu, încă de când l-a transferat de la Craiova, Tudor Băluță a oscilat între carte și fotbal. „Îmi place să învăț, pentru că nu se știe niciodată ce îți rezervă viitorul. Fotbalul este prioritar, dar e bine să am o alternativă. Nu-mi garantează nimeni că voi ajunge fotbalist”, spunea juniorul pentru Libertatea, în februarie 2017.

'Nici nu mă mai gândesc să dau înapoi'

Acum, după ce a devenit internațional A, iar specialiștii îi prevăd un viitor strălucit, Tedy și-a stabilit clar prioritățile: „Primordial pentru mine este fotbalul. Cartea a trecut pe plan secund. S-au întâmplat multe în ultimul an. Odată ce am ajuns la echipa națională de seniori nici nu mă mai gândesc să dau înapoi. Acesta este drumul pe care am apucat-o și sper să ajung la un nivel cât mai înalt. Familia mă susține”.

Tudor Băluță a făcut un salt vertiginos în 2018. Puștiul a început anul la selecționata de juniori U19, cu care a ratat dramatic prezența la CE. A urcat la tineret, contribuind la calificarea la Euro 2019, de unde a făcut pasul spre prima reprezentativă.

„A fost un an cu de toate. Cel mai bun de până acum pentru mine. Am avut parte de momente foarte frumoase. În primul rând cu selecțiile la naționala de seniori. Sper să o țin tot așa în continuare și la lot și la club. Îmi doresc să mă dezvolt cât mai mult, iar la anul, de ce nu, să fie și mai bine”, a declarat Tudor Băluță pentru Libertatea.

'Îi vom bucura pe români'

Mezinul naționalei le dă speranțe fanilor că generația tânără va duce din nou România la Mondiale, unde n-a mai fost din 1998, de când a apus Generația de aur: „Orice jucător care vine la echipa națională trebuie să aibă în gând să ducă naționala la Europene și la Mondiale. Ăsta trebuie să fie obiectivul mereu la națională. Eu zic că vom reuși acest lucru. Nu știu dacă vom fi noua generație de aur, dar cu siguranță vom fi o generație care îi va bucura pe români. Am foarte mare încrede în generația tânără care vine din spate și sunt sigur că pe viitor vom putea rezultate foarte bune pentru echipa națională”.

Tudor Băluță a continuat: „Poate în viitorul apropiat se va face un schimb de generații pentru că vin foarte mulți jucători tineri din spate. Până la urmă, nu vârsta este cel mai important lucru în fotbal. Atâta timp cât îți faci treaba bine și selecționerul consideră că poți ajuta echipa națională este normal să fii convocat”.

I s-a împlinit visul din copilărie

Fotbalistul de 19 ani nu va uita niciodată meciul cu Serbia, de la București. „A fost ceva special, deoarece am jucat pentru prima dată cu 50.000 de spectatori în spate. Era un moment la care am visat de mic copil. Mă bucur că am reușit să fac un meci bun contra Serbiei și mi-am ajutat echipa să obțină un rezultat de egalitate. Este extrem de important să am încrederea domnului Contra”, a punctat Tedy Băluță. Puștiul a explicat cum resimte duelurile cu seniorii: „Viteza de joc este mai mare, însă eu încerc să compensez prin respectarea sarcinilor tactice”.

Fără tatuaje și iubite

Tudor Băluță este un tânăr atipic. „Nu mi-am făcut tatuaje și nu am o iubită. Pentru mine important este să fiu atent la cariera mea. Cu siguranță, pe viitor voi avea o prietenă', a precizat puștiul descoperit la Școala de Fotbal „Gică Popescu”. Tedy este însă un tip foarte sociabil: „În timpul liber îmi place să citesc și să ies cu colegii prin oraș, să văd un film”.

Prieten bun cu Ianis Hagi

Tudor Băluță este nedespărțit de Ianis Hagi, 20 de ani, în cantonament. „I-am spus unde găsește una, alta. Ianis este un jucător ca oricare altul. Trebuie să arate că merită să fie aici și că poate ajuta echipa națională. Asta e important. Cred că își va face singur un nume. Poate este puțin greu pentru el că este comparat cu domnul Hagi, însă am foarte mare încredere în Ianis. Este foarte bun, foarte talentat, și cu siguranță va ajuta naționala pentru mulți ani de acum încolo. Despre fotbal nu e nevoie să-i spun eu nimic. Știe și el destule”, a spus Tedy Băluță.



România – Lituania, în Liga Națiunilor (17 noiembrie, Ploiești). Ivan, indisponibil. Hagi, la primul antrenament cu naționala mare.