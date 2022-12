Comentatorul canadian AJ Jakubec, de la postul de radio TSN 1200 Ottawa, a postat pe Twitter o fotografie cu un sandviș cumpărat de pe stadionul Al Thumana din Doha.

„Mâncare pe stadionul Cupei Mondiale. Nu cea mai bună”, a notat jurnalistul nord-american în dreptul unei imagini cu un bratwurst foarte uscat.

World Cup stadium food. Not the best. pic.twitter.com/QIPgNClpTN