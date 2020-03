De Mihai Toma,

Competiția din Rusia, una dintre rarele evenimente sportive oficiale ale momentului, s-a oprit după șapte runde, din cele 14 programate.

Guvernul Federației a anunțat că, începând cu 27 martie 2020, Rusia întrerupe traficul aerian cu alte țări, fără a indica nicio perioadă de timp pentru retricția. Iar federația internațională a reacționat.

FIDE nu poate continua turneul fără garanții pentru revenirea în siguranță și la timp a jucătorilor și oficialilor acasă. În această situație, președintele FIDE a decis să oprească turneul. Acesta va fi continuat ulterior, când situația o va permite. Rezultatele celor 7 runde jucate rămân valabile, iar turneul va fi reluat în aceeași compoziție începând cu jocurile din etapa a 8-a. Arkadi Dvorkovici, președintele Federației Internaționale de Șah:

În mod absolut surprinzător, după 7 etape conducea ultimul sosit, Maxime Vachier-Lagrave, cu 4,5 puncte, el fiind urmat de Ian Nepomniașci, tot 4,5 puncte, și de Fabiano Caruana, 3.5 puncte. AICI, alte detalii.

Cine a participat:

Fabiano Caruana (SUA)

Ding Liren (China)

Wang Hao (China)

Aleksandr Grisciuk (Rusia)

Ian Nepomniaşci (Rusia)

Kiril Alekseenko (Rusia)

Anish Giri (Olanda)

Maxime Vachier-Lagrave (Franța, l-a încocuit pe azerul Teimur Radjabov)

Li se lua temperatură înainte de a intra în sală

Înainte să abandoneze competiția, organizatorii luaseră măsuri pentru păstrarea siguranţei şi sănătăţii participanţilor.

exista un punct de control cu o asistentă medicală autorizată, participanţii sunt testaţi pentru simptome de coronavirus înainte de a intra în sală

exista dezinfectant pe bază de alcool şi măşti de protecţie și, în funcţie de situaţie, purtarea acestora ar putea fi obligatorie în sală

strângerile de mâini înainte şi după meci erau opţionale

spectatorii care au venit să urmărească meciurile nu au acces în zona în care se disputau partidele.