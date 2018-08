Începe Superliga Națională de rugby 2018-2019. 8 echipe la startul ediției cu numărul 102

SuperLiga Națională de rugby 2018-2019 va începe pe 8 septembrie, când este programată prima etapă:

SCM Timișoara – SCM Gloria Buzău

CSM Știința Baia Mare – ACS Tomitanii Constanța

CSA Steaua București – CS Universitatea Cluj

CSM Bucuresti – CS Dinamo Bucuresti

Dupa o pauză de cinci ani, ediția 2018-2019 va avea la start opt echipe, celor șase participante în sezonul trecut: Timișoara Saracens, CSM Știința Baia Mare, CSA Steaua, CSM București, CS Dinamo, Universitatea Cluj alăturându-se campioana Diviziei Naționale de Seniori, CS Tomitanii, și vicecampioana DNS, SCM Gloria Buzău.

La conferința de presă au participat Andrei Liviu Stamatian, prim-vicepreședinte CEC Bank, Mircea Copaci – vicepreședinte FR de Rugby, Eugen Căpățînă – capitan Timișoara Saracens, Cristi Chirică – căpitan CSM Știința Baia Mare, Viorel Lucaci – căpitan CSA Steaua, Adrian Ion – căpitan CSM București, Cosmin Manole – căpitan CS Dinamo, Vlad Toma – căpitan Universitatea Cluj, Johnny Sola – căpitan CS Tomitanii și Michel Scheepers – vicecapitan SCM Gloria Buzău.

Andrei Liviu Stamatian (prim vicepreședinte CEC Bank): Ne bucuram sa ne aflam impreuna inaintea unei noi editii a SuperLigii CEC Bank, constatand ca am crescut impreuna in acesti opt ani de parteneriat. Faptul ca la start se aliniaza opt echipe este incurajator nu doar pentru nivelul competitiei, ci si pentru reprezentativele nationale, carora li se extinde aria de selectie. Speram ca editia 2018/2019 sa fie spectaculoasa si sa reafirme valorile care ne-au unit, valorile fundamentale ale sportului cu balonul oval'.

Mircea Copaci (vicepresedintele FRR): SuperLiga CEC Bank este indicatorul direct legat la pulsul rugbyului romanesc. Marirea numarului de echipe participante este clar un semn imbucurator, care dovedeste o certa crestere a interesului pentru rugby la nivel national. Implicatiile sale pozitive asupra evolutiei noastre la nivel international sunt si ele o premisa incurajatoare. Federatia Romana de Rugby isi propune sa sprijine toate echipele in mod egal, astfel incat competitia in sine sa creasca de la an, constant, organic'.

Eugen Capatina (Timisoara Saracens) – Avem inaintea noastra un sezon aglomerat, in care ne propunem sa continuam sa fim pionii principali. Ne dorim victorii cat mai multe si, bineinteles, titlul. Cred ca singurul adversar al Timisoarei este chiar Timisoara, pentru ca uneori noi singuri ne facem viata grea in meciuri'.

Cristi Chirica (CSM Stiinta Baia Mare): Suntem la debutul unei noi editii, in care ne vom stradui cu totii sa aratam ce putem. Vom trata cu maxima seriozitate fiecare partida, incercand sa ne atingem obiectivele de performanta propuse, totul in timp ce ne bucuram de rugby impreuna cu suporterii nostri. Dorim, evident, sa cucerim titlul, stim ca nu va fi usor, am pierdut cativa jucatori, insa speram sa strangem randurile si sa jucam cu trofeul pe masa'.

Viorel Lucaci (CSA Steaua): Pentru noi scopul principal este promovarea tinerilor. Avem multi jucatori sub 24 de ani, care trebuie sa isi gaseasca locul lor in echipa, sa joace cat mai mult pentru a-si atinge potentialul. Credem ca o astfel de contributie din partea echipelor de club este cheia viitorului rugbyului romanesc. SuperLiga CEC Bank este competitia in care fiecare participanta are obligatia de a se gandi, dincolo de titlu, la rolul sau formator. Nu avem transferuri spectaculoase, ne bucuram ca avem continuitate ca echipa, ca staff tehnic si ne propunem sa dam totul meci de meci. Ca sportiv intotdeauna iti doresti titlul competitiei in care participi, ne dorim asta, insa este important sa facem si un joc frumos'.

Adrian Ion (CSM Bucuresti): Echipa noastra s-a intarit cu o serie de transferuri inaintea acestui sezon, asa ca ne propunem sa castigam totul. Avem incredere ca putem sa fim un colectiv unit, capabil sa obtina victorii succesive si apoi si titlul. Faptul ca am castigat Cupa Regelui ne arata ca suntem pe drumul cel bun, a fost o prima competitie, inca de testare a unor jucatori, de incercat diferite formule de joc. Cred ca avem forta ca echipa sa aducem si titlul de campioana la CSM'.

Vlad Toma (U Cluj): SuperLiga CEC Bank este sansa noastra de a creste. Suntem toti tineri, entuziasti si pasionati, iar perspectiva unor meciuri disputate este o motivatie in plus. Noi ne dorim sa avem o evolutie buna, sa facem meciuri frumoase, stim ca nu ne putem bate cu echipele puternice ca Timisoara, Baia Mare, CSM, insa vrem sa fim un adversar dificil pentru ele'.

Johnny Sola (CS Tomitanii): 'Faptul ca vom participa in SuperLiga CEC Bank este in sine o onoare. Suntem o echipa tanara, noua, care isi propune sa se claseze in primele cinci pozitii, acumuland experienta intr-o competitie care se anunta puternica si disputata. Avem un grup frumos de jucatori si suntem nerabdatori sa incepem aceasta competitie'

Michel Scheepers (CSM Gloria Buzau): Ne bucuram sa fim aliniati la startul SuperLigii CEC Bank, mai ales ca suntem o echipa inca in formare. Avem si jucatori ceva mai experimentati, avem si jucatori tineri si speram sa gasim cea mai buna formula pentru a ne lega cat mai bine ca echipa. Jucatorii sunt incantati ca vor evolua in aceasta competitie importanta, ne dorim sa facem jocuri frumoase, sa crestem de la meci la meci'

Cosmin Manole (CS Dinamo): Echipa noastra este o prezenta constanta in SuperLiga CEC Bank, competitie in care isi propune sa faca meciuri cat mai bune. Tinerii nostri jucatori au ocazia sa capete experienta, sa creasca, fapt care speram sa contribuie, impreuna cu eforturile similare ale celorlalte echipe, atat la cresterea acestui sport la nivel national, cat si in ochii publicului'.

