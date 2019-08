Poveşti uluitoare de viaţă, exemple de tenacitate şi o viaţă închinată performanţei!

OLIVIER ROY-BAILLARGEON

“Voi alerga la Brașov pentru soția mea, bolnavă de Parkinson!”

Olivier Roy-Baillargeon

Olivier Roy-Baillargeon vine din Canada și va alerga la Campionatul Mondial de Alergare de 50KM alături de alți trei atleți: Calum Neff, Sanjay Sachdev și Catherine Royer.

Olivier Roy-Baillargeon are 33 de ani și s-a apucat de alergat în urmă cu cinci ani, după cum povestește chiar el: “M-am apucat de alergat destul de târziu, în urmă cu cinci ani, iar în ultramaratoane am intrat în 2017, când am acceptat invitația unui prieten de a concura la Montreal. Mi-a plăcut foarte mult să alerg pe distanțe lungi și chiar mă simt bine în concurs. În 2018, țin minte că m-am oprit în timpul cursei la kilometrul 31 pentru a-mi îmbrățișa soția și pentru a-mi săruta fiica – Camille (foto). În urma acestor curse, am primit invitația managerului echipei Canadei de a concura la Brașov, fapt care mă onorează și mă încântă”.

Recordul lui Olivier la un maraton este de 2:32:02, iar canadianul spune că programul său de antrenament este unul special: “Mă antrenez zilnic alergând între servici și acasă, acolo unde mă așteaptă fiica mea, căreia încerc să-i acord cât mai mult timp. Zilnic încerc să fiu un ambasador neoficial al vieții sănătoase și al alergării în rândul prietenilor și colegilor de muncă.”

Olivier Roy-Baillargeon are o motivație puternică de a scoate un rezultat cât mai bun la Brașov: “Voi alerga cât de tare voi putea la Brașov. Voi alerga pentru soția mea, Dominique, care este bolnavă de Parkinson. Boala se manifestă ușor deocamdată. A apărut de doi ani, dar o împiedică să alerge. În timp ce noi, alergătorii, ne luptăm la antrenamente și concursuri cu cronometrul, ei, oamenii care suferă de diferite boli sau care au anumite dizabilități se luptă zi de zi pentru a depăși diferite bariere, pentru a-și trăi viața cât mai demn posibil. Zi de zi, acești oameni își asumă provocări cel puțin la fel de epuizante ca alergarea într-un maraton, dar fără a primi nicio recompensă la final. Consider participarea mea la acest Campionat Mondial un omagiu adus acestor oameni care nu apar poate niciodată în lumina reflectoarelor.”

“Sunt absolut încântat de această oportunitate și sunt foarte dornic să trăiesc această experiență, care sunt sigură că-mi va schimba viața!”

Olivier Roy-Baillargeon

NAO KAZAMI

Deținătorul recordului mondial de alergare pe distanța de 100KM va alerga la Brașov!

Nao Kazami

Japonezul Nao Kazami este unul dintre personajele remarcabile ce va concura pe 1 septembrie 2019 la Campionatul Mondial de Alergare de 50KM de la Brașov. Născut pe 9 aprilie 1983, Nao Kazami este deținătorul recordului mondial de alergare pe distanța de 100KM. Performanța fantastică a fost realizată pe 24 iunie 2018, la Ultramaratonul Lake Samora 100KM (editia a 33-a).

Nao Kazami a terminat cursa cu timpul de 6:09:14, cu o medie de 3 minute si 41 de secunde pe kilometru.

Până în 2018, recordul de alergare pe distanța de 100KM a rezistat timp de 20 de ani! Precedentul record a fost realizat tot de către un japonez. Takahiro Sunada alerga în 1998, tot la Ultramaratonul Lake Samora 100KM, în 6:13:33.

În afară de Nao Kazami, echipa Japoniei ce va concura la Brașov îi va mai avea în componență pe Shunsuke Hisamoto, Yuki Murato (la masculin), Mai Fujisawa și Yuka Koyanagi (la feminin).

CAITRIONA JENNINGS

Irlandeza vine la Brașov după o medalie

Caitriona Jennings

Caitriona Jennings este născută pe 17 iunie 1980 și vine din Irlanda pentru a cuceri o medalie la Campionatul Mondial de Alergare de 50KM de la Brașov.

Alergătoare de mare experiență, Caitriona este extrem de încrezătoare că poate obține un rezultat bun, mai ales prin prisma palmaresului bogat pe care-l are.

În 2015, la Campionatul Mondial de Alergare de 50KM, ediție găzduită de Doha (Qatar), sportiva din Irlanda s-a clasat pe locul 4, la o distanță foarte mică de podium. Totodată, Caitriona este deținătoarea recordului național pe distanța de 50 KM, cu timpul de 3:24:29, performanță reușită în cadrul Campionatului Național de Alergare de 50 KM al Irlandei, în 2018.

De notat este și faptul că, la ediția 2012 a Jocurilor Olimpice de la Londra, Caitriona Jennings a reprezentat Irlanda în proba de maraton, acolo unde a obținut timpul de 2:36:11.

În acest an, Caitriona Jennings s-a clasat pe locul al treilea la Maratonul Comrades, încheind distanța de 87 KM cu timpul de 6:24:00.

BONGMUSA MTHEMBU

Vrea să conducă Africa de Sud spre titlul suprem

Bongmusa Mthembu

Bongmusa Mthembu este liderul echipei Africii de Sud și anunță că team-ul său vine cu gânduri mari la Campionatul Mondial de Alergare de 50KM de la Brașov.

De trei ori câștigător de-a lungul timpului al Ultra-Maratonului Comrades, care se aleargă an de an între orașele orașele Durban și Pietermaritzburg, Bongmusa Mthembu țintește un rezultat măreț în România, alături de colegii săi.

La 36 de ani, Bongmusa Mthembu se poate lăuda cu timpul de 3:03:36 în cursa de 50 KM de la Durban (Africa de Sud), din 2010, și cu timpul de 6:24:06 în cursa de 100 KM de la Los Alcázares (Spania), în 2016.

În prima jumătate a acestui an, Bongmusa Mthembu a ocupat locul 1 la Ultra-Maratonul “Două Oceane” 56 KM de la Cape Town (aprilie) și locul 2 la Ultra-Maratonul Comrades 87 KM (iunie).

În afară de Bongmusa Mthembu, echipa masculină a Africii de Sud ce va concura la Brașov îi va mai avea în componență pe David Gatebe, Edward Mothibe, Lungile Gongqa, Charles Tjiane și Joseph Manyedi.

Campionatul Mondial de Alergare de 50KM are loc pe 1 septembrie 2019 în Braşov şi este organizat de IAU (Organizaţia Internaţională de Ultra-alergare), împreună cu Federaţia Română de Atletism, cu sprijinul Ministerului Tineretului şi Sportului şi al Primăriei Municipiului Braşov şi este cofinanţat de Consiliul Judeţean Braşov.

Alături de organizatori se află parteneri: Agenţia Metropolitană Braşov, Alpin Conference Center, Universitatea Transilvania, Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport, Hospice Casa Speranţei, Coresi; sponsori: Spartan, Olea, Perskindol, Kinesis, Green Cola, Recuperare Acasă, BLife, Rădăcini Motors şi parteneri media: Radio România Braşov, 100% Sport, NewsBV, BizBraşov, 24FUN, MixTV, Radio Braşov, Transilvania 365, Braşovul Tău, TV BV, Iubim Braşovul, Braşov Metropolitan, România Pozitivă, Infotrafic.

Toate informaţiile legate de desfăşurarea competiţiei pot fi găsite pe site-ul www.brasov50km.com.

