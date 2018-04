Liga 1, play-out, etapa 6. Juventus – Gaz Metan Mediaș (ora 18.00, Digi Sport, Telekomsport, Look TV). Pustai și-a pregătit noi poezii.

Juventus – Gaz Metan Mediaș 0-3

A marcat: Ely Fernandes (27, 64, 71)

Juventus: Drăghia – Ciprian Petre, Walace, Leca, Popescu (46 Ciobanu) – Simion – Drăghici (58 Constantinescu), Rabei, Băjenaru (46 Kardes), Ştefan – Elek. Antrenor: Marius Baciu

Gaz Metan: Pleşca – Creţu, Sokratis, Sârghi, Buşu – Cristea, Diogo Rosado – De Freitas, Ely Fernandes, Olaru (46 Țîrcoveanu) – Rondon. Antrenor: Cristi Pustai

Arbitru: Andrei Chivulete (București)

În minutul 56 Rondon a ratat un penalty.

Marius Baciu, antrenorul celor de la Juventus Colentina, are parte de un adversar special azi, echipa Gaz Metan Mediaș, acolo unde a jucat la începutul carierei 1993 – 1994 și la finalul acesteia, în 2008 – 2009.

Juventus este ultima și doar un succes îi mai poate oferi șanse pentru evitarea retrogradării. Gaz Metan este penultima și punctele sunt la fel de importante și pentru ardeleni.

Liga 1, play-out, etapa 6. Juventus – Gaz Metan Mediaș. Pustai: „Să nu ne mai scape punctele printre degete!”

”Jucăm cu o echipă mai slab clasată decât noi, și ne dorim ca acest joc să nu-l pierdem să nu ne mai treacă punctele printre degete cum am pierdut la Sepsi. Puteam să avem mult mai multe puncte, pentru că acasă am înscris în minutul 83 și după trei minute am primit gol.

Sunt niște situații irosite, cu acele puncte eram mai liniştiţi, dar tot nu scăpați de griji, dar altfel”, a declarat Cristian Pustai, antrenorul îndrăgostit de poezie, care recită mereu după victorii.

CITEȘTE ȘI: