Loți Bölöni vorbește în neerlandeză: ”Orașul meu, Tîrgu Mureș, susține acum Antwerp” / VIDEO

Loți Bölöni vorbește în neerlandeză. Antrenorul român s-a adresat fanilor echipei sale, Royal Antwerp, în principala limbă vorbită în regiunea Flandra.

Loți Bölöni, 64 de ani, le-a mulțumit suporterilor pentru susținerea din prima parte a sezonului și a spus că orașul său natal Tîrgu Mureș este alături de formația pe care o pregătește.

”Scuzați-mi limba olandeză. Prima parte a sezonului s-a încheiat, iar noi credem că am obținut rezultate pozitive”, și-a început Bölöni discursul video.

În încheiere, Loți le-a spus belgienilor că Antwerp este susținută și din România: ”Există în Transilvania un oraș, care în limba română se numește Tîrgu Mureș, iar în maghiară Marosvásárhely. Acolo m-am născut și am crescut. Acesta este întotdeauna orașul meu. De când am ajuns aici, Antwerp are un nou frate. Acest frate este orașul meu, Tîrgu Mureș. Aș dori să-i mulțumesc orașului meu pentru că acum toată lumea susține RAFC”.



Nou-promovată în prima ligă din Belgia, Royal Antwerp se află pe locul 5 în campionat, cu 24 de puncte după 16 etape, la 16 puncte de liderul Club Brugge. Primele șase echipe clasate se califică în play-off.

Loți Bölöni a preluat Royal Antwerp la începutul sezonului. Fostul selecționer a semnat în iunie un contract valabil până în vara anului 2018.

Bölöni a fost selecționer al naționalei României (2000-2001) și a antrenat echipe ca Sporting Lisabona (2001-2003), Rennes (2003-2006) AS Monaco (2006), RC Lens (2011) sau PAOK Salonic (2011-2012). În ultimii ani, el a antrenat în Qatar, pe Al-Khor (între 2012 și 2015), și în Arabia Saudită, pe Al-Ittihad (iulie-noiembrie 2015). Cu Sporting Lisabona el a reușit eventul în 2002.

Ca jucător, românul, câștigător al Cupei Campionilor Europeni cu Steaua București în 1986, a evoluat în Belgia la Racing Jet în perioada 1988-1989.