Manchester United a fost învinsă de Everton, în deplasare, cu scorul de 1 la 0, în etapa a 32-a a Premier League.

La finalul meciului, pe drumul spre vestiare, Ronaldo, care se deplasa cu dificultate din cauza unei accidentări la piciorul drept, a lovit violent telefonul unui fan al gazdelor, acesta zdrobindu-se de pământ.

Autoritățile au transmis că fanul era un copil.

Ronaldo has offered to have the fan whose phone he smashed attend a game at Old Trafford. pic.twitter.com/zokiBpZBwW