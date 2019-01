Nadia Comăneci, în vârstă de 57 de ani, a acordat un interviu pentru postul de televiziune Antena Stars. Celebra sportivă a comentat, printre altele, și despre presupusa relație pe care ar fi avut-o cu Nicu Ceaușescu, dar și despre legătura cu Ștefan Bănică.

„Sunt poveşti bâjbâite. Dacă ai avut o prietenie cu cineva… încep ei să creeze o poveste aşa frumoasă care să sune bine. Am avut şi eu prieteni, dar… nu făceam nimic ieşit din comun, decât să ieşi cu cineva la un film, la un magazin, să te plimbi pe stradă sau să te plimbi în parc. Am fost prieteni, e adevărat”, a mărturisit Nadia Comăneci, conform spynews.ro.

Vedeta și-a amintit și de perioada copilăriei, dar și de momentele când a decis să plece din România.

„Eram un copil normal care trăia foarte decent şi făceam cât puteam de bine din ce aveam… pentru mine gimnastica a fost cea care mi-a deschis toate uşile. Nu a fost uşor, am fost urmărită, telefoanele mele erau interceptate.

Mi s-a interzis total să plec… Am plecat în ’84 la Olimpiadă, deplasare. M-am gândit, am îcercat să fug. Nu am spus nimănui. Fratele meu ştia. Am fugit pe jos spre graniţa Ungariei”, a adăugat ea.

Nadia Comăneci, prima gimnastă din lume care a primit nota 10 într-un concurs olimpic de gimnastică, este deținătoare a cinci medalii olimpice de aur. Este considerată a fi una dintre cele mai bune sportive ale secolului XX și cea mai bună gimnastă a lumii din toate timpurile, fiind alintată „Zeița de la Montreal”. Este primul sportiv român inclus în memorialul International Gymnastics Hall of Fame.

La 14 ani, Nadia Comăneci a devenit o stea a Jocurilor Olimpice de Vară din 1976 de la Montreal, Québec. Nu numai că a devenit prima gimnastă care a obținut scorul perfect de zece la olimpiadă (de șapte ori), dar a și câștigat trei medalii de aur (la individual compus, bârnă și paralele), o medalie de argint (echipă compus) și bronz (sol).

De foarte mulți ani, Nadia Comăneci este stabilită în Statele Unite ale Americii, acolo unde trăiește alături de soțul său, Bart Conner, și de băiețelul lor, Dylan.

