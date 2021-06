„Naomi Osaka nu va juca la Wimbledon în acest an. Va petrece o perioadă de timp alături de familia și de prietenii ei. Va fi însă pregătită pentru Jocurile Olimpice, e încântată să joace în fața fanilor din țara ei”, se arată într-un comunicat dat publicității de staff-ul jucătoarei Naomi Osaka.

BREAKING: Naomi Osaka has withdrawn from Wimbledon.



A statement from her team says: „Naomi wont be playing Wimbledon this year. She is taking some personal time with friends and family. She will be ready for the Olympics and is excited to play in front of her home fans.”