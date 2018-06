Padbol, sportul prezent la Campionatul Mondial de fotbal Russia 2018.

Padbol, sportul născut cu 10 ani în urmă în Argentina, face senzație și în Rusia! Dincolo de pregătirea intensă a echipei naționale a Argentinei pentru Cupa Mondială din Rusia, cei 23 de selecționați se bucură de asemenea și de perioade de relaxare în campusul de la Bronnitsy. Și în acele momente de relaxare – câteodată la fel de importante ca și sesiunile de antrenament – argentinienii au descoperit o noua senzație și bucurie!

Este vorba despre terenul de Padbol care este instalat, pentru relaxarea jucatorilor, chiar în baza de pregatire a echipei! Deși Padbol este de mare impact în Bronnitsy, Rusia, echipa națională are deja și în Argentina un teren de padbol in propria bază de antrenament. În plus, Estudiantes de La Plata a construit, de asemenea, propriul său teren de padbol în City Bell Country Club.

Pentru cei care nu au aflat înca, Padbol este un mix între fotbal, tenis și squash, sau, mai pe întelesul romanului, un tenis cu piciorul mult mai avansat și mai spectaculos, jucat într-un cadru ultramodern, adecvat secolului XXI. Este folosit foarte mult în antrenamentele fotbaliștilor, îmbunătătind, printre altele tehnica personală, viteza de reacțe și concentrarea. Deasemnenea, el poate fi jucat de oricine, indiferent de vârsta, sex, pregatire fizica, regulamentul fiind accesibil tuturor. ( vezi regulament) Dar, departe de a fi doar o modă argentiniană, padbolul este deja prezent la nivel internațional, fiind practicat în aproape 20 de tari din America Latină și Europa.

Printre ambasadorii săi din străinătate se numără și compania Padel Zenter, care reprezintă țările nordice și este condusă de președintele său Thomas Sandström și fotbalistul suedez Zlatan Ibrahimovic.

În România, padbolul a fost adus în vara anului 2015, de către Elisabeta Gherghisan, cea care se și ocupă de dezvoltarea și promovarea acestuia. Deși este un sport foarte nou, Padbol are deja propriile competiții internaționale.

A patra ediție a Cupei Mondiale de Padbol va avea loc în acest an chiar în România! Evenimentul, care se organizează de către Asociatia Română de Padbol în luna septembrie, promite a fi un spectacol total de tehnică și talent și va putea fi urmarit pe parcursul a peste 40 de ore de transmisii live online. (www.padbol.ro , Facebook Padbol Romania)