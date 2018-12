Mihai Teja o lasă pe Gaz Metan Mediaș pe locul 8 în clasament, pentru a se înhăma la o muncă dificilă, recuparea celor 6 puncte care o separă pe FCSB de liderul CFR Cluj.

Teja a luptat pentru postul de 'secund' al lui Gigi Becali, după alungarea lui Nicolae Dică, 38 de ani, cu Dan Alexa, 39 de ani. Aflat în 'tabăra Anamaria Prodan – Laurențiu Reghecampf', Alexa a fost lăsat de Gigi Becali să mai 'dospească' la codașa Dunărea Călărași.

Poreclit 'Chirurgul' pentru duritatea intervențiilor sale, fostul 'închizător' mai are o poreclă, din perioada Dinamo. I se spunea 'Tâmpițelul'! Timișoreanul n-o recunoaște, iar în aparițiile publice a făcut referire doar la motivele pentru care a ajuns să i se spună 'Chirurgul':

'Porecla de «Chirurgul» a venit după accidentările lui Mocanu, Baldovin și Adi Popescu, ultimul de la Pandurii. Singura pe care mi-o asum, pentru că a fost o decizie de interpretare a fazei, a fost la Mocanu. Acolo a fost un fault violent. Eu am încercat să fiu jucătorul ăla important și am realizat că sunt foarte important doar când dau totul pe teren. Nu aveam calitățile lui Zicu sau Tameș, dar eram agresiv. Am învățat să fiu un lider! Asta am învățat și în cariera de antrenor. Pentru că am condus vestiare grele, cu patroni foarte greu de mulțumit. Când m-am apucat de antrenorat știam că pot să conduc uşor orice vestiar. E o calitate mare pe care o am', Dan Alexa, pentru GSP.