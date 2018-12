Răzvan Lucescu este antrenorul român cel mai vogă în acest moment. Este liderul invincibil al Superligii elene, în marșul triumfal către primul titlu de campioană pentru PAOK Salonic după 34 de ani. Tehnicianul de 49 de ani – schimbă prefixul pe 17 februarie anul viitor – se pregătește de minimalista vacanță de iarnă, nici o săptămână, alături de familie.

Lucescu junior a oferit un interviu de suflet Libertății, vorbind la Salonic despre lucrurile care-l împlinesc cu ocazia Crăciunului și ce dorință își va pune la trecerea dintre ani, mai ales după un 2018 megastresant și cu războaie teribile în Grecia cu AEK Atena și cu Olympiacos. Antrenorul care a câștigat Cupa Greciei vara trecută cu PAOK a povestit episoade din viața privată, dezvăluind că Mircea Lucescu se costuma în Moș Crăciun spre bucuria întregii familii și a prietenilor.

Libertatea: Răzvan, cum vei sărbători Crăciunul?

Răzvan Lucescu: Pe 23 decembrie am meci cu Giannina la Salonic, pe 24 decembrie voi fi la București. Îți spun sincer, am o dorință extraordinară de a fi alături de soția mea, în primul rând, apoi cu restul familiei. O să fim doar noi, ai mei, Matei cu echipa lui. De-abia aștept să mă bucur cu ei, cu animăluțele mele.

Ce animăluțe?

Avem câteva, le iubim mult și avem mare grijă de ele. Eu sunt un mare iubitor de animale, îmi dau o energie pozitivă.

Care este cadoul special al copilăriei sau ceva de suflet primit?

Tot timpul am primit cadouri speciale. Am iubit fiecare dar primit, fiindcă l-am iubit și-l iubesc enorm pe Moș Crăciun.

„Am fost distrus”

Ai avut ca și copil un cadou deosebit?

Cel mai tare mi-a rămas în minte și m-a lovit negativ momentul în care am surprins discuția dintre mama și bunică-mea, prin clasa a III-a. Și a întrebat-o pe mama: Cine a fost Moșuʼ azi noapte?'. (se amuză) Avusesem niște certuri la școală pe tema asta, le-am zis colegilor că sunt niște dobitoci, că nu vine Moș Crăciun la ei, că ceva se întâmplă, dar nu… Eram șocat de ceea ce auzeam, așa că am intrat furios în bucătărie peste ele: „Ce-ai spus, cum ai spus?”… Sperând să-mi spună că n-am înțeles bine. Speram, speram. Am fost distrus!

Cine era Moș Crăciun?

De cele mai multe ori, taică-miu făcea pe Moș Crăciun. Era ceva deosebit, o adevărată petrecere, era frumos pentru noi, copiii, dar cred că și mai plăcut pentru ei, adulții.

Mai păstrați Crăciunul cu aerul acelor ani?

Da. Facem Crăciunul împreună, cu pom, cu colinde, cu cântece, cu jocuri. Nu mă pricep la spus colinde, la cântece, dar ador să ascult.

Cine se ocupă de cadouri?

Eu eram cu partea masculină, soția cu partea feminină, dar anul acesta Ana s-a ocupat de tot.

Îți place să împodobești bradul?

Deși îl ador pe Moșuʼ, nu-mi place să împodobesc bradul! Pomul de aici, de la Salonic, a fost o surpriză frumoasă din partea soției. A fost la începutul lui decembrie, în Grecia, pentru trei zile, și i-am zis: Uite ce frumoase și vesele sunt apartamentele de lângă noi cu brazii luminând!'. A plecat într-o dimineață, iar apoi, după-amiaza, a venit un tip cu două pungi uriașe, credeam că a greșit apartamentul, apoi mi-a zis el: Ineka, ineka', adică soția. Atunci m-am prins de fază. A vrut să-mi înveselească viața cu acest brăduț și chiar a reușit.

În 2019, vrea Campionatul și Cupa în Grecia cu PAOK

Revelionul?

La muncă. Pe 30 decembrie avem antrenament, pe 31, la fel, pe 1 ianuarie avem liber, pe 2 reluăm și pe 8 avem Cupa. Cred că voi face singur Revelionul, bine cu team managerul meu, cu echipa.

Ai vreo superstiție legată de noaptea dintre ani?

Îmi place să zic că nu am, dar am. Nu neapărat în acea noapte, în general. Uite, când am pierdut ultimul meci din grupa Europa League, am dat vina pe costum. Era nou. Nu-l mai îmbrac! Ce dorință îmi voi pune în noaptea de Revelion? Dubla! Dubla! Campionatul și Cupa în Grecia cu PAOK, în luna mai.

Ce sunt, până la urmă, superstițiile în lumea fotbalului?

Să știi că sunt foarte puternice, e și adrenalina, apoi intervine o stare de anxietate. Îți zici că n-am făcut aia, ce-ar mai fi trebuit să fac, „aaa, nu m-am îmbrăcat ca la ultima victorie”. Eu, de exemplu, am un costum de campionat, e de vară, mor de frig, asta e, îl îmbrac și la minus 2 grade! Acum, pentru sezonul rece, am un fular și un fes.

