Răzvan Raț, fostul fundaș stânga al echipei naționale, a anunțat azi că a decis să-și pună ghetele-n cui. „Cred că e cazul să pun punct! V-am mai spus cred și ultima dată când am fost aici că îmi e foarte greu să-mi găsesc motivația și cred că e mai bine așa. Sunt într-un moment în care cred că trebuie să mă retrag', a explicat Răzvan, la Digi Sport.

Răzvan Raț și-a anunțat retragerea. E românul cu cele mai multe jocuri în Liga Campionilor

Răzvan Raț (37 de ani) a jucat, de-a lungul carierei sale, la Rapid, FCM Bacău, Șahtiord Donețk, West Ham United , Rayo Vallecano, PAOK Salonic și ACS POli Timișoara.

Raț și-a amintit debutul în națională, contra Franței, în 2003. De atunci, el a strâns 113 meciuri sub tricolor.

„Nu mă așteptam să joc și să debutez într-un astfel de meci. Țin minte că atunci am crezut că am fost chemat să fiu introdus în atmosferă. La masa de prânz din ziua meciului m-a chemat nea Puiu și mi-a zis foarte apăsat «Vezi că joci azi!». E un moment pe care n-ai cum să-l uiți. Franța avea în componență nume mari.

Sunt mai multe meciuri: cel de debut de la echipa națională, meciul cu Germania (nr. 5-1 pe Giulești), chiar dacă era unul amical. E un meci pe care îl pot povesti oricui, fără falsă modestie.

Cel mai mare regret e că nu am fost la un Campionat Mondial. Am fost la foarte multe campanii, dar am reușit doar două calificări la Euro. Sunt foarte mândru de ce am realizat până în acest punct. Evident că se putea și mai mult', a povestit Raț.

Răzvan Raț a câștigat 20 de trofee (1 Cupa UEFA cu Șahtior, 7 campionate ale Ucrainei, 5 Cupe ale Ucrainei, 4 Supercupe ale Ucrainei – toate cu aceeași Șahtior Donețk, 2 titluri și 1 Cupă a României, toate cu Rapid).

Raț este jucătorul român cu cele mai multe meciuri în Liga Campionilor (57), fiind urmat de Marius Lăcătuș (54), Gică Hagi și Cristi Chivu (52).

