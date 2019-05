Game 17: servește Vondrousova. Cehoaica rămâne în avantaj. 4-5

Game 16: servește Halep. 40-15. Ghem, 4-4

Simona a cerut intervenția antrenorului Daniel Dobre: ”Unul la mână. Trage de capul rachetei. Îi place să o hingherești. Se agață de ritm. E prea dreaptă lovitura pe mingea ei moale. Învârtea mai mult mingea. Vezi că bate vântul. Hai, că ești ok. Ești acolo!”

Game 15: servește Vondrousova. Ghem la zero. 3-4.

Game 14: servește Halep. Simona, voleu greșit la fileu. Vondrousova se agață de toate mingile. 0-40. 30-40. Serviciu bun, 40-40. Punct norocos cu fileul pentru Simona, avantaj. Revenire spectaculoasă. 3-3

Game 13: servește Vondrousova. Încă o scurtă razantă reușită de cehoaică. Echilibru, 30-30. Minge de 4-1 pentru Vondrousova. Prima scurtă greșită de cehoaică. 40-30. 40-40. Încă o scurtă fără șanse pentru Halep. Avantaj, Vondrousova. Egalitate. Dublă greșeală, avantaj Halep. Break, Simona. 2-3

Game 12: servește Halep. Ghem de luptă. 30-30. 30-40. 40-40. Un-doi ratat. Avantaj, Vondrousova. Cehoaica a făcut încă un break. 1-3

Game 11: servește Vondrousova. Minge de rebreak. Simona strânge jocul. 1-2.

Game 10: servește Halep. Scurtă perfectă reușită de Simona. Scurtă, contra scurtă, 30-40. Halep a mai încercat o scurtă, dar Vondrousova a ajuns și a făcut break-ul. 0-2

Game 9: servește Vondrousova. Dublă greșeală, 40-40. Avantaj, Vondrousova. Scurtă impecabilă, Simona nu mai ajunge. 0-1.

SETUL 2

Game 8: servește Halep pentru set. Simona dictează ritmul jocului. Set după 33 de minute. 6-2.

Game 7: servește Vondrousova. Dublă greșeală, 0-30. Trei mingi de break pentru Simona. Mai are două. Retur câștigător reușit de Simona. 5-2

Game 6: servește Halep. 15-40. 30-40. 40-40. Avantaj, Halep. Egalitate. Minge fantastică reușită de Halep. Avantaj, Halep. Egalitate. Avantaj, Halep. Egalitate. Serviciul câștigător, avantaj, Halep. Simona confirmă break-ul. 4-2.

Game 5: servește Vondrousova. Break, Simo. 3-2

Game 4: servește Halep. 40-15. Al treilea as pentru Simona. 2-2

Game 3: servește Vondrousova. Cehoaica o pune în dificultate pe Simona, cu scurte și servicii puternice. 1-2

Game 2: servește Halep. Se joacă la avantaj. Simona și-a făcut serviciul cu greu emoții. 1-1

Game 1: servește Vondrousova. După ce a făcut primul punct, Simona a pierdut patru puncte la rând. 0-1

Jucătoarele au intrat pe teren.

SETUL 1

