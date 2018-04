Sistemul cu play-off și play-out în Liga 1 la fotbal. Șumudică, Hagi și Petrescu s-au plâns de înjumătățirea punctelor. În România, nou-adoptatul sistem competițional, intrat în funcțiune începând din 2015, a avut de fiecare dată constatari. Mereu alții, în funcție de poziția în clasament.

Deși mai spectaculos, sistemul produce frustrare celor care trag tare în sezonul regular, ca să acumuleze cât mai multe puncte. Acestea se înjumătățesc în play-off și ajută formațiile care vin din urmă. Pentru spectatori, sistemul este antrenant, creând un echilibru care se traduce în suspans și în atractivitate. De aplaudat o fac și celelalte formații, care primesc șansa de a se apropia de lider.

CRF Cluj este acum în postura formației nemulțumite. A condus mare parte a stagiunii, iar acum simte în ceafă răsuflarea FCSB-ului. ”Eu tot timpul vreau mai mult. Am jucat foarte slab astăzi, mai ales eu. Sper să bată Craiova mâine sau să facă egal în cel mai rău caz (n.r. – cu FCSB). Asta este situația, muncim 8 luni și pe urmă ni se iau punctele. Nu e corect. Dacă vor să joace cu play-off, să nu le mai înjumătățească. A greșit federația. Trebuie să vină la FRF un om care știe fotbal, nu cine este acum. Să facă un campionat bun, cum era înainte, nu ce e acum”, a răbufnit Culio, duminică seară, la TV Telekom Sport, după 1-1 cu Astra Giurgiu.

Argentinianul exprimă, de fapt, starea de spirit încordată existentă la echipa din Gruia. Nici antrenorul Dan Petrescu n-are liniște: ”Nu mi se pare corect actualul sistem de desfășurare a campionatului, nu mi se pare normal, dar trebuie să-l acceptăm. Este un sistem care…. Bine, mie mi-ar plăcea să fie un sistem cu play-off și cu play-out, dar să rămână fiecare cu punctele lui. Așa da, așa ar fi normal, oriunde în lume. Dacă ai implementa un astfel de sistem într-o țară precum Anglia, Italia, Germania sau Spania, ar râde toată lumea. Cum, tu muncești, faci puncte și după aceea vin alții și ți le înjumătățesc? Nu mi se pare normal. 100% nu este normal. Dar, dacă așa s-a stabilit, respectăm. Dar, nu mi se pare normal. Să se facă play-off și play-out, dar fără să se înjumătățească punctele. Sigur, din sezonul viitor, nu din acest campionat”.

Cine a terminat prima sezonul regular a luat titlul

De-a lungul timpului, Gică Hagi și Marius Șumudică au contestat sistemul. După un CFR – Viitorul 1-0, ”Regele” a luat foc, în stilul năvalnic care-l caractrizează. Se întâmpla în martie 2017: ”Propun să ne ia 75% din puncte, 50% e puţin. Să începem de la zero, asta propun. Am muncit de pomană. Regula nu e bună. Punct. Play-off-ul e bun, dar punctele sunt muncite”, a spus Hagi.





Cu un an înainte, în februarie 2016, Șumudică era cel ofticat. ”Am înţeles că am jucat degeaba până acum. În afară de faptul că se înjumătăţesc punctele, dacă termin pe primul loc nu contează: programul se va trage la sorţi ca la începutul campionatului. Nu voi beneficia de avantajului terenului propriu, nimic. Pentru ce am mai luptat? Doar pentru puncte, să mi le înjumătăţească. Eu înţelesesem iniţial că echipa de pe primul loc va juca primele două meciuri acasă. Se spusese că va evolua întâi locul 1 cu locul 6”, declara Şumudică, la Digi Sport 1.







Ce-i lega pe toți aceștia? Faptul că au terminat primii sezonul regular. Astra, în 2016, iar Viitorul – în 2017. De fiecare dată însă, temerile nu s-au justificat. Formațiile care au terminat pe primul loc în sezonul regular au încheiat pe prima poziție și în play-off.

FCSB a câștigat ultimul titlu în 2015, pe când sistemul cu play-off și play-out nu fusese introdus, iar Liga 1 avea 18 formații.

Liga I a trecut, în 2015, în premieră, la sistemul cu play-off şi play-out, într-un campionat cu 14 echipe. Astfel, sezonul regulat are 26 de etape, apoi se va continua cu 10 etape în play-off (primele şase clasate) şi 14 etape în play-out (ultimele opt clasate).