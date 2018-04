Sorin Răducanu a dat în judecată FRF: ”Ei spun că am încălcat statutul, eu zic că au încălcat legea!”.

Cu dosarul la alegerile FRF respins, pe motiv că n-a îndeplint condiția ”statutară” privind numărul de propuneri de candidatură, Sorin Răducanu a dat în judecată forul din Casa Fotbalului.

”Pe 17 aprilie, am dat în judecată Federația Română de Fotbal. Asta pentru că mi-a îngrădit dreptul de a participa la alegeri. Ei spun că eu am încălcat statutul, eu zic că ei au încălcat legea!”, a declarat, pentru Libertatea, Sorin Răducanu.

Acesta a continuat: ”În plus, alegerile din 18 aprilie sunt ilegale. Asta pentru că Adunarea Generală care a convocat alegerile FRF este condusă de un Comitet Executiv care nu are nici o calitate juridică. Deci absolut tot ce decide Comitetul Executiv este lovit de nulitate, după decizia definitivă dată de judecători în octombrie 2015! Atunci, doar Răzvan Burleanu a fost validat ca șef al FRF, Comitetul Executiv al FRF, nu”.

Sorin Răducanu: ”Burleanu l-a făcut în foi de viță pe Lupescu”

Sorin Răducanu este convins că are dreptate și că federalii marșează pe faptul că în instanță se vor tărăgăna lucrurile ani de zile.

”Știți ce mi-au spus când am făcut contestație și le-am zis că alegerile sunt convocate ilegal? Că o să am nevoie de un avocat bun în instanță! Adică, mai pe românește, știu că am dreptate, dar se bazează că lucrurile se vor ”rezolva” în instanță. Păi dacă nu aveam dreptate, mă trimiteau la plimbare și îmi spuneau să iau oricâți avocați vreau, că nu am nici o șansă. Așa, însă, au râs mânzește. Îi anunț că merg până în pânzele albe”.

În legătură cu alegerile de la Federația Române de Fotbal, Sorin Răducanu era convins că Răzvan Burleanu va câștiga alegerile, pentru că a știut să se axeze pe voturile ”celor mici”, în această categorie intrând fotbalul în sală, fotbalul femini și AJF-urile.

”După cum am prezis, Burleanu l-a făcut în foi de viță pe Lupescu. A luat grosul voturilor de la fotbalul mic, nici nu prea l-a interesat Liga 1. Însă, sincer, nici nu m-a interesat cine a ieșit președinte. Important este că aceste alegeri au fost ilegale! Așa că eu prezic că Răzvan Burleanu nu-și va termina mandatul”.