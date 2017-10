Stelistul Florin Vlaicu, desemnat jucătorul etapei a 7-a din SuperLiga la rugby

Stelistul Florin Vlaicu a fost desemnat jucătorul etapei a 7-a din SuperLiga CEC Bank la rugby, el fiind și cel mai prolific marcator al rundei trecute, cu 15 puncte reușite din transformarea a cinci lovituri de pedeapsă, scrie site-ul competiției interne.

”Militarii” au câștigat cu 15-12 derby-ul Capitalei contra CSM București și sunt lideri la zi în clasament.

”A fost un meci de uzură, s-a jucat mai mult tactic, cu piciorul. Mă bucur că am reușit să câștigăm, a fost un meci greu și cred că echipa care a făcut mai puține greșeli s-a impus. Îmi pare rău că vremea a fost atât de urâtă, a fost frig, a bătut vântul foarte tare, a plouat, sincer, nu-mi amintesc să mai fi jucat de multă vreme pe asemenea condiții meteo.

Îmi pare rău că tocmai din aceste cauze nu am reușit să facem jocul pe care lumea se aștepta să îl vadă la un astfel de derby. Este important că am câștigat și că am terminat pe primul loc sezonul regulat. Sper numai să nu repetăm istoria din anii trecuți când am început bine, am terminat în primele două echipe sezonul regulat și apoi am pierdut până și finala mică”, a declarat Florin Vlaicu, conform sursei.

CSA Steaua a avut un început bun de sezon 2017-2018 în SuperLiga CEC Bank obținând cinci victorii și un rezultat de egalitate, distanțându-se la 6 puncte de ocupanta locului doi, CSM Știința Baia Mare.

”Nu sunt multe de zis despre evoluția echipei, jocul bun pe care îl facem se datorează faptului că avem liniște. Avem un staff tânăr, care ne înțelege nevoile, care ne dă multă încredere, nu pune presiune pe noi, antrenamente sunt plăcute iar atmosfera este super bună. Dănuț Dumbravă e un antrenor tânăr, cred că nimeni nu-i dădea vreo șansă la conducerea Stelei, însă este respectat de noi toți, a venit cu un plan bun de joc și ce este important e că ne dă mai multă libertate în teren”, a spus Vlaicu.

SuperLiga CEC Bank face o pauză de două săptămâni, după care se va relua pe 28 octombrie, cu etapa a VIII-a, prima a returului. Aceasta programează derby-ul orgoliilor, CS Dinamo — CSA Steaua, întâlnire ce va avea loc pe terenul alb-roșiilor.

”Aceste două săptămâni sunt bine venite, săptămâna aceasta avem mai liber, după care începem să pregătim meciul cu Dinamo. Va fi un meci greu pentru că și ei au făcut un salt în acest sezon, au reușit meciuri bune, s-au întărit și pe treisferturi, și-au păstrat puterea grămezii.

Va fi greu pentru că jucăm la ei și toată lumea știe că Dinamo face meciuri bune pe teren propriu, însă noi credem în șansa noastră și sperăm să continuăm neînvinși acest sezon. Cred că această ediție a SuperLigii este cea mai echilibrată de când competiția se dispută în acest format și mă bucură acest echilibru al șanselor”, a afirmat Vlaicu, citat de Agerpres.