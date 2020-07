10 ani de la moartea Mădălinei Manole. Declarațiile emoționante făcute de tatăl artistei

În urmă cu trei ani, Ion Manole a răms și fără soție, după ce aceasta a pierdut lupta cu cancerul pulmonar.

Vizibil afectat, bărbatul a mărturisit că durerea cea mai mare este că nu-și poate vedea nepotul, acum în vârstă de 11 ani. Fiul Mădălinei Manole și al lui Mircea avea un an când artista și-a luat viața.

Mădălina Manole e înmormântată în cimitirul Bolovani din Ploiești

“L-am mai văzut prin ziare. Ginerele meu nu a vrut să vină cu copilul la mine… Poate o veni mâine (n.r. – azi) cu el, în cimitir, la fata mea! Să îl văd şi eu! Are 11 ani. Se face mare şi decide singur. Am avut o întâlnire cu o săptămână în urmă cu Mircea, pentru succesiunea soţiei mele. Am întrebat: Unde e copilul de nu a venit şi el, e la Botoşani? A dat din cap că e acasă, nu ştiu ce-i spune, a declarat Ion Manole pentru Click.

Părinții Mădălinei și-au acuzat ginerele de moartea fiicei lor, deși aceasta a lăsat un bilet de adio

Mădălina Manole a lăsat un bilet de adio, scris cu puțin timp înainte să se sinucidă.

“Deși părinții Mădălinei nu vor să recunoască, scrisoarea îi aparține Magdei, e scrisul ei acolo”, spunea Petru Mircea, în 2010, despre biletul pe care soția lui își așternuse gândurile.

Potrivit anchetatorilor, Mădălina Manole s-a sinucis prin otrăvire cu Furadan, un pesticid extrem de toxic.

Chiar și așa, părinții Mădălinei, Ion și Eugenia Manole, au continuat să-l acuze pe soțul său, Petru Mircea, de moartea fiicei lor.

Relațiile dintre familia artistei și soțul acesteia, Petru Mircea, s-au deteriorat iremediabil după decesul cântăreței.