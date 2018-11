„Am deschis primul barbershop în Ploiești în 2016. Am vrut un loc în care să merg după ce duceam fetele la grădiniță dimineață, să-mi servesc cafeaua în cel mai masculin mod posibil. Un loc bărbătesc, plin de energie pozitivă, un loc din care pleci cu o atitudine bună pentru tot restul zilei. A ieșit exact ce mi-am dorit”, explică fostul ieșean, pentru realitateasportiva.net.

Acesta continuă: „Apoi mi-a venit ideea de a mai deschide unul, dar de data asta pe alt gen, industrial, un loc în care muzica bubuie a viață. Am gândit că trebuie să vin cu ceva nou, haine într-un concept de trend cu secolul vitezei în fashion. Așa a luat naștere «Barbeka», cel de-al doilea barbershop & manclothes pe care vreau să-l cresc ca brand național și poate mai mult!”.

Printre clienții fostului mare baschetbalist se numără Adrian Mutu, Daniel Pancu și Constantin Budescu.

„Toți clienții mei sunt speciali. Am o mulțime de prieteni și de persoane publice care îmi calcă pragul: Daniel Pancu, cu care am fost coleg la juniori, la fotbal, Adrian Mutu, Leonard Doroftei, Cezar Ouatu, Constantin Budescu și mulți alții, precum și copiii lor'. Cătălin Burlacu are în palmares, alături de CSU Asesoft, 11 titluri de campion, 5 Cupe ale României o Supercupă și trofeul FIBA Europe Cup (2005). CV-ul său mai cuprinde două titluri, în România, cu West Petrom Arad (2001, 2002) și o Cupă, în Italia, în 2008, cu Avellino.

Academie de baschet la Păulești

Retras anul trecut din activitate, Cătălin Burlacu și-a deschis în primăvară o academie de baschet, în localitatea Păulești, 5 kilometri de Ploiești, unde și domiciliază. Proiectul este dedicat copiilor cu vârste între 8 și 10 ani. Burlacu și Oana, soția lui, au trei copii, Ilinca Maria (6 ani), Sofia Ioana (4 ani și jumătate) și Petru Vladimir (2 ani).

„Fetele mele merg la sport de doi ani. Au cochetat cu dansul, cu gimnastica, cu înotul, iar acum sunt la tenis. Copiii, în general, sunt firi energice, iar dacă au talent pentru vreun sport, îl vor alege la vremea respectivă. La vârsta asta fragedă, important e să aibă disponibilitatea la efort și plăcerea de a consuma această energie”, ne-a spus cel supranumit „Pampers” de pe vremea când juca.

