Un politist local sta langa o cladire modulara in timpul inaugurarii scolii despre care oficialii primariei sectorului 4 spun ca a fost construita de la zero in numai 3 luni, in incinta Liceului de Metrologie "Traian Vuia" din Bucuresti, duminica, 23 august 2020. Cele doua corpuri de cladire modulara vor gazdui elevii liceelor "Mircea Vulcanescu" si "Traian Vuia". ANDREEA ALEXANDRU / MEDIAFAX FOTO