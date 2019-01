Academia Română se laudă cu un „premiu Nobel” inexistent, acordat lui Eugen Simion! Cum a fost descoperit falsul de niște jurnaliști români

Academia Română anunța cu surle și trâmbițe, luna trecută, că academicianul Eugen Simion a primit „medalia Nobel pentru Filologie”, o distincție pe care ar mai fi acceptat-o în anii trecuți stele culturale precum Umberto Eco și Noam Chomsky.

Jurnaliștii de la Scena9.ro au descoperit însă că premiul este doar o păcăleală pentru savanți, „pusă la punct de un francez pasionat de Jules Verne și vampiri”.

Totul a început pe 18 decembrie, când Academia Română a emis un comunicat de presă dedicat fostului director al instituției, Eugen Simion, 85 de ani, distins cu „Medalia de Aur pentru Filologie Alfred Nobel' pe anul 2018. Știrea a făcut carieră pe fondul mai vechiului complex românesc, a cărei lume culturală se simte etern nedreptățită în absența recunoașterii care vine odată cu premiul Nobel pentru literatură.

Deși nimeni nu auzise de acest premiu „Nobel pentru filologie” până acum, greutatea numelui „Nobel” a generat nenumărate știri imediate în România. Presa a notat performanța culturală. Ba chiar doi europarlamentari români au căzut în capcană și pregătesc în primăvară la Strasbourg o ceremonie pentru acordarea medaliei-fantomă!

Jurnaliștii de la Scena9.ro, un site finanțat de BRD și al cărui redactor șef este Luiza Vasiliu, fost jurnalist la Dilema veche, au decis să-i dea de urmă Societății Internaționale de Filologie. Aceea care l-a onorat pe Eugen Simion, actualul director al Institutului de Istorie şi Teorie Literară „G. Călinescu” al Academiei Române.

Mai întâi, autorii anchetei au contactat Fundația Nobel din Suedia, ca să afle dacă prestigioasa instituție are vreo legătură cu premiul lui Eugen Simion, iar răspunsul a fost nu. „Premiul Nobel este o marcă înregistrată a Fundației Nobel. Fundația Nobel nu este în niciun fel afiliată cu instituțiile din e-mailul dumneavoastră [International Society of Philology și University of Philology, n.r.],” a declarat Mikael Östlund, responsabil de comunicare și relații publice în cadrul Fundației Nobel. În același e-mail, acesta a mai precizat că, în cazul în care va fi depistată o folosire abuzivă a mărcii înregistrate, Fundația Nobel va lua măsuri legale.

Apoi, au fost verificate cele trei anteturi ale scrisorii primite de academicianul român – Centre Unesco de Besançon, International Society of Philology și University of Philology.

Prima nu are nici o legătură cu Organizația Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și Cultură (UNESCO), al cărei logo apare în documentul primit de Eugen Simion.

„Acest centru nu figurează în baza noastră de date. Nu se află sub auspiciile UNESCO și nu este nici centru de categoria a doua”, a spus Laetitia Kaci, de la sediul central UNESCO din Paris, care neagă orice afiliere cu Medalia de Aur pentru Filologie.

Ficțiune s-a dovedit și Societatea Internațională de Filologie, a cărei pagină web este o mică capodoperă a erei fake news. De asemenea, Universitatea de Psihologie menționată în antent este o entitate utopică, în spatele căreia se află de fapt doar un SRL din orășelul american Lewes, urbe cu puțin peste 2.000 de locuitori.

Toate cele trei entități au, totuși, un element în comun. Se numește Florent Montaclair, un bărbat de 49 de ani, care are un doctorat despre Jules Verne, pasionat de vampiri și literatură fantasy, de Eugen Ionesco și… fake news.

Potrivit unei știri din presa locală franceză, Florent Montaclair e specialist în critică literară și literatura secolului XIX, locuiește în Montbéliard, și că e cadru didactic la ESPE din Belfort, o școală superioară de științele educației, și la l’UFR STGI din Montbéliard, o filială a Universității Franche-Comté. Cele mai multe informații despre el sunt, însă, contradictorii sau aproape imposibil de verificat.

Întreaga investigație care a demolat „Nobelul” românesc o puteți citi pe Scena9.ro

Citește mai mult pe Scena9.ro.