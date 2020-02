De Alina Serea,

Spre deosebire de adulți, minorii de până în 14 ani, care nu au încă buletin, nu pot trece granița, nici măcar în interiorul UE, dacă nu au un pașaport valabil. În 2020, procedura de obținere a pașaportului pentru copii este una simplificată, existând și varianta programării online, pentru a evita statul la cozi.

Tipuri de pașaport pentru copii

Există două tipuri de pașapoarte, atât pentru copii, cât și pentru adulți. Diferența dintre ele constă în termenul de eliberare și cel de valabilitate. De asemenea, și taxele sunt diferite, în funcție de tipul de pașaport.

Pașaport simplu electronic

Acesta are o valabilitate de 5 ani pentru minorii cu vârsta cuprinsă între 12 și 18 ani și 3 ani pentru copiii cu vârsta de până în 12 ani. În cazul pașaportului simplu electronic, termenul de eliberare pentru pașaportul simplu electronic este de 15 zile.

Pașaport simplu temporar

Pașaportul simplu temporar are o valabilitate de numai 12 luni, indiferent de vârsta pe care o are minorul. Eliberarea lui poate dura între câteva ore și 3 zile. În cazul copiilor sub 12 ani, eliberarea pașaportului simplu temporar se poate face fără prezența acestora, dacă părinții sau tutorele legal are 2 fotografii tip buletin ale copilului.

Acte necesare pașaport minor în 2020, pentru copii sub 14 ani

certificatul de naştere al copilului, în original;

actele de identitate ale parinţilor sau al unuia dintre părinţi, al reprezentantului legal sau, după caz, al persoanei împuternicite, în original;

dovada achitării taxelor pentru paşaport, completate pe numele minorului, în original;

paşaportul anterior al minorului, dacă acesta există

în situaţia în care cererea pentru eliberarea paşaportului simplu electronic este formulată de un singur părinte, aceasta trebuie însoţită și de o procură de împuternicire din partea celuilalt părinte sau alte acte, după caz.

Acte necesare minor în 2020, pentru copii de peste 14 ani

cartea de identitate sau, după caz, cartea de identitate provizorie a minorului, aflate în termen de valabilitate, în original;

certificatul de naştere al minorului, în original;

declaraţii privind acordul de eliberare a paşaportului simplu electronic, date, după caz, de ambii părinţi/un singur părinte/părintele supraviețuitor/reprezentantul legal, în original sau duplicat de pe actul original.

dovada achitării taxelor pentru paşaport, completate pe numele minorului, în original;



paşaportul anterior al minorului, dacă acesta există

Taxe pașaport pentru minor

Pentru pașaportul simplu electronic taxa este de 258 lei – pentru minorii de au peste 12 ani. Taxa pentru pașaport în cazul copiilor sub 12 ani este de 234 lei.

Pentru pașaportul simplu temporar taxa unică este de 96 de lei, indiferent de vârsta minorului.

Cum se face programare pentru pașaport minor

Pentru a putea depune actele pentru pașaport rapid și pentru a evita statul la cozi împreună cu copilul, poți face foarte foarte simplu, programare online pe site-ul DGP . Este foarte important de menționat faptul că aceste programări se respectă întocmai, astfel că, chiar și 2 minute de întârziere pot duce la pierderea programării online.

