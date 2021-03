Procurorii DNA Galați au trimis în judecată, în stare de libertate, trei persoane și o societate comercială, SC Suinvest SRL Galați, pentru folosire sau prezentare cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene, în formă continuată, complicitate la aceeași infracțiune și fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată.



Anchetatorii au stabilit că, în perioada 2012-2017, în cadrul Măsurii 215 – “plăți pentru bunăstarea animalelor”, administratorul SC Suintest SRL a depus la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (A.P.I.A.), mai multe documente false (deconturi justificative, avize, formulare de mișcare, etc.) în scopul de a obține ilegal ajutoare financiare europene acordate pentru îmbunătățirea condițiilor de trai și transport ale suinelor (porci).



O parte din documentele depuse la A.P.I.A. au fost falsificate și puse la dispoziție fermierului de către ceilalți doi inculpați.



”O parte din acele documente atestau că porcii erau verificați și corespundeau din punct de vedere al sănătății pentru a fi scoși din fermă, cântăriți și transportați în vederea abatorizării. În realitate, aceștia erau dirijați pe jos de către salariații societății de la fermă la abator (care se afla amplasat în apropiere), contrar celor menționate în documentele care atestau transportul acestora cu mijloace de transport”, spun procurorii anticorupție.



Prin aceste demersuri, ar fi fost obținute pe nedrept fonduri nerambursabile în cuantum de 264.459 de lei, sumă cu care Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură s-a constituit parte civilă în procesul penal. Dosarul a fost trimis spre judecare la Tribunalul Galați, cu propunere de a se menține măsura asigurătorie dispusă în cauză.

Un angajat a recunoscut faptele și a încheiat un acord cu procurorii



Pe 17 decembrie 2020, procurorii anticorupție au încheiat un acord de recunoaștere a vinovăției cu o persoană fizică, la data faptei angajat în cadrul unei ferme ce aparține SC Suintest SRL.

Persoana în cauză a fost pusă sub inculpare pentru complicitate la folosire sau prezentare cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene și fals în înscrisuri sub semnătură privată, ambele în formă continuată.



”În prezența apărătorului ales, aceasta a declarat expres că recunoaște comiterea faptelor reținute în sarcina sa, acceptă încadrarea juridică pentru care a fost pusă în mișcare acțiunea penală și este de acord cu felul și cuantumul pedepselor aplicate, precum și cu forma de executare a acestora”, precizează reprezentanții Direcției Naționale Anticorupție. Fostul angajat al SC Suintest SRL a acceptat condamnarea la doi ani și patru luni închisoare cu suspendarea executării pedepsei sub supraveghere pe durata unui termen de supraveghere de doi ani și patru luni și interzicerea, pe o perioadă de un an de la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare, a drepturilor: de a fi ales în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice și de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat.



Dosarul de urmărire penală împreună cu acordul de recunoaștere a vinovăției au fost trimise la Tribunalul Galați.

