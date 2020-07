Femeia, care lucrează de 19 ani în Guvern și 15 ani are funcție de conducere, s-a plâns de relația tensionată superiorului lui Jicol, secretarul general al Guvernului, Antonel Tănase, care însă a calificat acuzațiile drept ”floricele” și ”mai mult cancanuri decât adevăruri”.

Unii dintre colegi confirmă relația tensionată pe care o are Lelia Oanță cu noul ei șef. Ștefan Jicol susține însă că afirmațiile acesteia sunt ”simple speculații, fără fundament”.

„Colegele vin, tremură, uneia i-a recidivat gastrita, alta plânge acasă seara. Suntem terminați”, susține Lelia Oanță. Aceasta a vorbit în cadrul emisiunii despre hărțuirea la care este supusă.

”Această stare durează de cinci luni. Am epuizat ca funcționar public care lucrez într-o instituție publică de 19 ani toate căile administrative posibile pe care le aveam la dispoziție. După 5 luni lucrurile s-au agravat”, spune Leila Oanță.

”Sunt extrem de jenată. Nu am crezut că voi ajunge într-o astfel de situație. Colegii au foarte mult de suferit în această perioadă. După ce am văzut articolul din Libertatea , cuvintele sunt de prisos. Răspunsurile celor doi sunt elocvente”

Lelia Oanță spune că nu este permis necunoașterea de către secretarul general Antonel Tănase a unui document depus la registratură.

”Răspunsul domnului Jicol nu face decât să confirme comportamentul abuziv, acest act de hărțuire inacceptabil. Nu face decât să confirme obsesia pe care o are față de mine”, a precizat Lelia Oanță.

”Ieri (n.r. marți) a dat năvală în birou și mi-a reproșat că am acceptat să discut cu Libertatea. În calitatea mea de avertizor de interes public, conform legislației, nu numai că am dreptul, dar am obligația să sesizez astfel de abateri de la deontologia profesională. Mă jignește, mă intimidează, mă izolează”

Leila Oanță, șefa Serviciului Politici Publice din SGG: