Scandal de hărțuire în Guvernul României! O angajată SGG îl acuză pe unul dintre șefii actuali, sponsor al PNL, că o terorizează

Fosta directoare a Direcției Strategii Guvernamentale din cadrul Secretariatului General al Guvernului, Lelia Oanță, îl acuză pe actualul șef al Direcției Politici Publice, Ștefan Jicol, că o hărțuiește. “Ba îmi spune că mă iubește și mă invită la bere, ba mă amenință și mă jignește”, susține Lelia Oanță.

Lelia Oanță | Foto: INQUAM Photos/ George Calin

Antonel Tănase, secretarul general al Guvernului, a declarat că nu dorește să se bage într-o dispută între doi colegi, mai ales că nu a văzut sesizarea depusă la SGG săptămâna trecută.

Pe scurt, acuzațiile Leliei Oanță la adresa lui Ștefan Jicol:

Îmi spune că mă iubește

M-a invitat la bere

S-a oferit să meargă cu mine în delegație

Mă acuză că sunt agresivă și conflictuală și că îl tulbură prezența mea

A vrut să mă detașeze la Covasna

Mă amenință că îmi desființează postul în septembrie

Mă amenință cu un audit

În februarie 2020, Ștefan Jicol a fost numit consilier al secretarului general al Guvernului.

Ștefan Jicol | Foto: financialintelligence.ro

Misiunea lui a devenit reorganizarea SGG. Conflictele ar fi apărut la scurtă vreme, povestește Lelia Oanță.

“Amenințări la adresa mea pe WhatsApp, se lua de orice, spunându-mi că el e venit să facă reorganizare. Mesajele curgeau întruna, seara, dimineața, aiurea”, susține Lelia Oanță, actual șef Serviciu Politici Publice.

“Într-un mesaj, îmi spunea ironic că îmi mulțumește pentru că l-am lăudat la șefi. De fapt, mă amenința voalat că nu va rămâne dator pentru faptul că m-am plâns secretarului general al Guvernului de comportamentul lui. Îmi sugera că va cere audit, adică să-mi verifice activitatea. În alt mesaj îmi transmitea să-mi retrag plângerile penale, pentru că altfel nu sunt creștină. Eu nu depusesem nicio plângere penală”, povestește ea.

Schimb de mesaje pe WhatsApp între Ștefan Jicol și Lelia Oanță

Schimb de mesaje pe WhatsApp între Ștefan Jicol și Lelia Oanță

Angajata a spus că singura plângere la care se putea referi șeful este faptul că a atacat în contencios administrativ decizia prin care s-a desființat Direcția de Strategii Guvernamentale pe care o conducea și a rămas astfel fără postul de director.

Nu aș fi crezut că o să am parte în Guvern de un comportament de parcă aș fi în Piața Obor o precupeață care primește o palmă peste fund. Lelia Oanță:

Invitație la bere

“La început, îmi spunea că îl hipnotizez, că îi este foarte rău după ce se vede cu mine, niciodată nu aborda subiecte profesionale. Zicea că era tulburat de prezența mea”, susține angajata SGG.

“Îmi transmitea, cu martori, că dânsul mă simte foarte tensionată și mă invită în afara instituției, la o bere. I-am spus că eu nu beau bere și nu ies în afara instituției. Atunci, mi-a propus să mergem la o cafea sau un ceai”, mai spune ea.

Lelia Oanță se teme că va fi înlăturată cu orice preț: “A venit cu ideea să mă detașeze forțat în Covasna”.

Femeia relatează conversația cu directorul Direcției Generale Politici Publice din cadrul SGG:

– Eu am doi copii pe care îi cresc singură, am o mamă bolnavă, singur întreținător de familie, nu puteți să mă transferați forțat la Covasna.

– Nu, ați fost foarte bună, anul trecut, în acțiunile din Covasna. Dacă nu, o să mergeți cu mine în delegație în Covasna.

– Domnul Jicol, eu nu sunt arestată, ca să mă duceți cu forța la Covasna.

– Doamna Oanță, dar eu vă iubesc!

Altădată, povestește femeia, Ștefan Jicol i-ar fi repetat mesajul.

“Vedeți, doamna Oanță, atitudinea asta a dumneavoastră, nu vreți să mergeți în delegație, nu vreți să ieșiți la o bere, nu o să facă decât să vă distrugeți colegii”.

“Este ca un terorist care își bate joc de noi”

Femeia declară că, în scurtă vreme, mesajele au devenit amenințătoare.

“Îmi spunea, fără să ia însă măsuri concrete, ce urmează să mi se întâmple mie. Că sunt nesupusă, țepoasă, agresivă și conflictuală. Îmi spunea că, din punctul lui de vedere, conform filosofilor pe care îi citește, dacă stai prea mult timp pe o funcție publică, te smintești sau te ticăloșești”.

După ce a făcut reorganizarea, iar Ștefan Jicol a devenit directorul unei noi direcții care a înglobat-o și pe cea condusă în trecut de Lelia Oanță, aceasta din urmă susține că gesturile de hărțuire s-ar fi întețit.

“Intra în birou, îmi declara că mă iubește, de față cu colegii. Îmi râdea în nas și îmi spunea că el a făcut reorganizarea și tot el o va mai face și în septembrie, când voi dispărea cu totul. Își bătea efectiv joc de mine și îmi spunea că eu sunt vinovată pentru ce vor păți colegii mei”.

Lelia Oanță insistă că atmosfera de teamă plutește și acum în tot biroul din Palatul Victoria.

“Colegii vin, tremură, uneia i-a recidivat gastrita, alta plânge acasă seara. Suntem terminați, e o atmosferă înfiorătoare”.

Jignirile ar fi devenit unele fără perdea.

“Într-o ședință, după ce am stat două săptămâni în concediu medical, îmi zice: «Sunteți celula canceroasă, bolnavă, a SGG-ului». Îmi spunea că am niște rezultate de gazetă de perete”.

Femeia mai povestește că tot Guvernul știe povestea.

“Mă umilește, stau și plâng. Și e lăsat, toată lumea râde. E un cancan general în tot Guvernul”.

Mărturiile colegilor

Colegii Leliei Oanță au confirmat spusele acesteia. Susțin că este o atmosferă de teamă și că vor să-și păstreze anonimatul.

“Vrea să o necăjească mereu, o tachinează, o jignește, vrea să-i facă rău. I-a spus că e agramată. Vine mereu în birou și o supără. Ne-a povestit o colegă că a rămas șocată când a auzit că o invită la bere. Îi zice că o iubește, dar ironic. El e ironic cu toată lumea. A vrut să o detașeze și au auzit mulți când zicea că desființează serviciul din septembrie”.

Un alt angajat a confirmat și episodul legat de invitația la bere.

Da, a existat și această invitație. Și invitația de a merge împreună în delegație. Indiferent ce este în capul domnului Jicol, un lucru e cert: depășește cadrul instituțional și profesional și totul devine foarte personal. E o formă de hărțuire. E o atmosferă de teroare. Își face drum de câteva ori pe zi în biroul doamnei Oanță, fără niciun motiv profesional. Biroul ei e separat și traversează curtea special să vină și să o supere. Angajată a SGG:

Ștefan Jicol neagă acuzațiile

“Afirmațiile doamnei Lelia Oanță sunt simple speculații, fără fundament. Dacă sunt acuzații grave, ele sunt de domeniul justiției”, a fost primul răspuns al proaspătului director din SGG.

Ștefan Jicol susține că totul i se trage de la faptul că a ajuns șeful Leliei Oanță, deși aceasta nu avea pregătirea necesară pentru o asemenea poziție.

“Lelia Oanță este psiholog la bază, cu o facultate la «Titu Maiorescu». Ea putea fi director general, dar eu, cu două facultăți de prestigiu – Politehnică și șef de promoție la Științe Politice – nu puteam”.

Fostul liberal mai susține și că Lelia Oanță e departe de a fi un angajat model.

Nici nu vine la serviciu, își ia ba concediu medical, ba cere învoire. Stă 2-3 ore la serviciu, tratează lucrurile cu lejeritate. Jicol despre Oanță:

Spune că subordonata sa are o plângere pentru viol

Ștefan Jicol este și șeful Comisiei de Disciplină. În această calitate susține că a descoperit două dosare în care este implicată fosta directoare: o plângere depusă de aceasta pe numele unei colege și una în care o angajată o acuza pe Oanță de viol.

“Lelia Oanță e un om cu probleme, e o plângere la Poliția Sectorului 1 împotriva dumneaei, depusă de o colegă, în care e acuzată de viol și violență. Și am mai găsit un alt dosar trimis la Parchet, între timp, în care dumneaei o acuză de ceva pe o altă colegă. Nu pot da detalii. E un om conflictual”.

Lelia Oanță spune că dosarul a fost clasat de poliție, iar angajata din guvern care a acuzat-o de viol “are probleme”. Mai multe surse din Guvern au confirmat spusele ei.

“E o doamnă cu probleme, plimbată de la un departament la altul. Eu nu am mai vrut să îi prelungesc șederea în departamentul meu și atunci a făcut acuzațiile false”, a explicat fosta directoare.

Ștefan Jicol: “Sunt unul dintre cei mai curați oameni, sunt atipic”

“Nu am avut contracte cu statul, nu am încasat niciodată bani de la stat, dumneaei s-a hrănit din osânza statului, iar pe mine mă vede ca un adversar. O să auziți de mine pentru că eu vreau să fac performanță. Eu vin la muncă la 7 și plec la 22. Sunt unul dintre cei mai curați oameni, sunt atipic, nu respect «regulile», iar cei de teapa doamnei Lelia Oanță din Guvern nu se pot obișnui că s-au schimbat politicile, că vrem să restructurăm și să reducem cheltuielile”, susține Jicol.

Directorul din SGG susține că știe sursa supărărilor colegei sale.

“Supărarea ei vine din faptul că a pierdut bugetul pe care îl avea la dispoziție, 8,4 milioane de lei anual, din care organiza tot felul de acțiuni de presă, de campanie electorală, făcea tricouri și șepci pentru partide. Doamna speculează orice și a făcut o țintă falsă din Ștefan Jicol. Ea e stat în stat, se adresează direct premierului, pe mine oricum mă evită”.

O altă problemă ar fi bănuiala că va fi dată afară.

“Din câte am înțeles, pentru că m-ați pus pe gânduri, doamna Oanță își strânge materiale și prezumtive dovezi, așteptându-se la o eventuală concediere, încercând și eliminarea mea din sistem, pentru că nu o las să acceseze fondurile tradiționale. Eu nu am dat pe nimeni afară (nici măcar un om) și nici nu intenționez acest lucru. Singurul meu obiectiv este performanța administrativă printr-un management profesionist.

– Doamna susține că ați amenințat-o de mai multe ori ca rămâne fără post din septembrie.

– Exclus așa ceva. Eu am reputația de a nu fi dat pe nimeni afară. Iar un funcționar public poate fi dat afară doar în anumite condiții stricte și după o foarte lungă durată de cercetări. Dacă, prin absurd, aș vrea să dau pe cineva afară, pe lângă motivele ultraîntemeiate, mi-ar trebui tehnic 2 ani. Deci, septembrie invocat e fabulație. Dar, ca dovadă pentru ceea ce spun, nu există începută nici măcar o procedură administrativă sau juridică în ceea ce o privește pe doamna Oanță.

După interviul dat Libertatea, Ștefan Jicol i-a mai făcut o vizită Leliei Oanță.

“La câteva ore după ce a discutat cu Libertatea, directorul general din SGG a mers la biroul Leliei Oanță ca să îi reproșeze că a divulgat informații și documente de serviciu”, a declarat un om din SGG din interior pentru Libertatea.

Lelia Oanță a depus plângeri la secretarul general al Guvernului și la Comisia de Etică

Fosta directoare susține că a avut o discuție față în față cu secretarul general al Guvernului, Antonel Tănase, pe tema relației tensionate cu Ștefan Jicol.

“M-a chemat domnul secretar general și m-a întrebat:

– Am înțeles că aveți o dispută cu domnul Jicol.

– Domnule secretar general, având în vedere că e consilierul dumneavoastră, poate chiar dumneavoastră îl puneți”.

Femeia spune că i-a arătat mesajele de pe WhatsApp primite pe telefonul de serviciu.

“Vai, doamnă, aceasta excede cadrul instituțional. Vă rog să acceptați scuzele mele!”, i-ar fi spus Antonel Tănase.

Discuția a murit în fașă, se plânge Oanță, iar Ștefan Jicol a căpătat și mai multe puteri.

“Secretarul general a tăcut din gură și imediat Jicol a devenit director general cu concurs. Între timp, a ajuns și președintele Comisiei de Disciplină. Am depus oficial o sesizare domnului secretar general, i-am indicat și martorii în document. Nu s-a întâmplat absolut nimic de săptămâna trecută până acum”.

Pe 27 iulie a mers mai departe și a depus o sesizare și la Comisia de Etică.

“Consilierul de etică, am făcut și acolo plângere, am înregistrat o sesizare în baza avertizorului de integritate, e pus tot de ei, o doamnă care, săraca, s-a speriat”, reclamă Lelia Oanță.

Antonel Tănase nu se bagă în disputa dintre doi angajați: “Dacă are nemulțumiri, să meargă în instanță, dar așa, adevăruri din astea, fiecare le avem pe ale noastre. Dar nu știu, concret, la ce se referă”.

– Dumneaei susține că a depus o sesizare și v-a și arătat mesaje. Că este ba amenințată și șantajată, ba e chemată la bere și îi spune domnul Jicol că o iubește.

– Astea sunt niște floricele așa, nu e cazul să le comentăm. Oricum, dacă o să văd documentele…

– Susține că v-a depus o sesizare. Ați primit ceva?

– Nu a depus nimic, nu!

– Doamna spune că a depus săptămâna trecută o sesizare la dumneavoastră și o alta ieri la Comisia de Etică.

– O fi depus, eu sunt plecat săptămâna asta. Când o să ajung înapoi la birou o să văd despre ce e vorba, dar nu știu, cred că sunt mai mult cancanuri decât adevăruri. Probleme între ei, ca oameni maturi, să și le rezolve între ei. Nu vreau să comentez. Instituțional, eu nu am nicio problemă, a răspuns scurt Antonel Tănase.

Cum a ajuns fostul liberal, sponsor de seamă al PNL, funcționar public și director la SGG

Lelia Oanță insistă că Ștefan Jicol, fiind unul dintre marii finanțatori ai PNL, trebuia să ajungă cu orice preț director.

“S-a considerat oportun să rupă Direcția, au și făcut-o. Nelegal, că nu știau administrație publică. Și în această perioadă care reflecta viziunea liberală în stare de urgență, domnului Jicol i se organizează concurs de director general. Pe 12 mai era deja director plin, funcționar public. Un om care nu lucrase nicio zi în administrația publică”.

Angajata Guvernului susține că regulile în stare de urgență au fost mult mai blânde pentru guvernanți decât pentru cetățeanul de rând.

“Noi eram în telemuncă, munceam cu măști și ei organizau ditamai concursul în sediul SGG ca să-l facă director general. Cu comisii, cu caziere, era circ”.

Ștefan Jicol se apără.

“Concursul a fost organizat legal, nu erau interzise concursurile în stare de urgență. Au fost interzise ulterior, printr-o lege adoptată de Parlament, în stare de alertă. Concursurile au fost legale, anunțate cu 45 de zile înainte. S-au ținut pe 11 și 15 mai, au fost două probe, am avut patru contracandidați. Au venit să asiste directori de la ANFP, de la ANAF. Pe 16 am fost eu numit, pe 18 a intrat în vigoare legea care suspenda concursurile”, argumentează noul director.

Articolele laudative la adresa lui Ștefan Jicol. “Eu nu știu pe nimeni în presă, nu știu pe cine să plătesc”, susține Jicol

Angajata care reclamă că e hărțuită mai spune că Ștefan Jicol a creat un scandal mare în Guvern când a susținut peste tot că e consilierul lui Ludovic Orban.

“Noi știam că e consilierul secretarului general, dânsul s-a lăudat în starea de urgență că e consilierul domnului Orban. A fost scandal mare, era să îl dea afară, pentru că el zicea că e consilierul premierului, dar el era încadrat consilierul secretarului general”.

Ștefan Jicol susține că a fost încadrat consilier al SGG, dar automat lucra și pentru premier.

“A și plătit niște articole. Îmi arăta el mie articolele din presă, în care îl lăuda presa. Se lăuda că a sponsorizat PNL cu 200.000 de euro”, insistă Lelia Oanță.

Am vrut să verificăm spusele Leliei Oanță și am găsit în presa centrală – mai ales în cea cu profil economic, dar nu numai – două serii de articole cu un conținut foarte asemănător. Unele publicate în februarie, când Ștefan Jicol a devenit consilier la SGG, și altele publicate când a ajuns director.

Materialele de presă din februarie au câteva elemente comune clare – o fotografie de la Revoluție cu Ștefan Jicol, informația că a sponsorizat PNL de-a lungul timpului cu 200.000 de euro și faptul că e membru PNL din 1990 și a fost apreciat de părinții liberalismului postdecembrist. Unele articole au și aceleași exprimări, altele nu.

Articole aproape trase la indigo

Pe 18 mai, presa economică și nu numai s-a umplut iar de articole referitoare la Ștefan Jicol, care era prezentat drept un răzvrătit.

Pentru că liberalii s-au împotrivit ca el să participe la concursul de director în SGG, Jicol a demisionat din partid. Sursele cel mai des citate sunt financialintelligence și evz. Singurul articol marcat cu P (n.r. = publicitate) e cel din wall-street, doar că acesta e singurul care nu se mai găsește când dai clic pe el.

Articolele despre Ștefan Jicol apărute în mai

Ștefan Jicol neagă că ar fi plătit pentru aceste articole.

“Nu cunosc pe nimeni în presă, nici nu știu cui să dau bani. Acestea sunt calitățile mele, de aceea au scris despre ele. Eu oricum vreau să mă mut la Londra, dar vreau să îmi las amprenta aici înainte să plec”, a afirmat directorul din SGG.

Scandal cu Dana Budeanu

Lelia Oanță mai amintește un episod controversat care l-a avut drept protagonist pe Ștefan Jicol.

“A venit la mine să jur că nu eu am dat informațiile publicate de Dana Budeanu. I-am spus: Vă jur că nu o cunosc! Dar în ce calitate mă puneți să jur că nu le-am dat? Răspunsul lui: În religia mea, sunt preot”, relatează șefa Serviciului Politici Publice.

Scandalul cu Dana Budeanu a făcut înconjurul presei în primăvară, când aceasta a publicat un serial despre Ștefan Jicol. Budeanu a dat publicității inclusiv un mesaj despre care spune că i-a fost trimis de Ștefan Jicol.

“Mamaie, Jicol Ștefan zis SGG sunt, din familie de japonezi. Am auzit că te-ai luat de mine, că te-ai lăudat că vrei să faci cu mandea un serial. A dreaq, trăiască mă-ta, zău că ești cea mai urâtă kgb-istă din câte am văzut. Și Ana Pauker și Ghizela Voss erau mai frumoase puțin. Uite cum facem, de data asta te iert. Dacă mai mârâi la lună te bag și-n m…a”.

Ștefan Jicol susține că mesajul publicat de Dana Budeanu nu este real.

Serialul Danei Budeanu a fost tot în sensul compromiterii mele. Nu a existat niciun mesaj direct între mine și Dana Budeanu, acel mesaj a fost inventat. Ștefan Jicol:

Cine este Lelia Oanță

Lelia Oanță își încheie povestea prin a se prezenta.

“Lucrez de 19 ani la Guvern, de 15 am fost director. Am lucrat cu toți premierii de la Năstase încoace. Au fost și de la PNL și de la PSD, eu nu am fost angajată politic. Am lucrat cu toți secretarii de stat. Am avut numai evaluări excepționale. Mi-a distrus viața”.

Ea susține că a dat de două ori concurs la ANFP și că și-a meritat postul și poziția în orice guvern, indiferent de cine a fost la putere.

“În 2005, când am dat primul concurs la ANFP, secretar de stat la Strategii Guvernamentale era Valeriu Turcan. Am mai dat din nou concurs după concediul de maternitate, pentru că îmi luaseră ilegal postul, și am luat iar. Atunci era domnul Boc premier. Tot dreapta era la putere, nu se pune problema să fiu PSD-istă. Am trecut și de PDL, și de PSD, și de PNL, de la Adrian Năstase încoace am lucrat cu toți premierii. Ce să-mi reproșezi?”, și-a încheiat povestea angajata guvernului.

