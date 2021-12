Pe 21 decembrie ar fi fost ziua de naștere a Stelei Popescu. Regretata actriță s-a stins din viață pe 23 noiembrie 2017. Prietenii nu au uitat-o, iar aceștia merg atunci când pot să-i aprindă câte o lumânare. Adriana Trandafir a mers la cimitirul din Cernica, acolo unde are locul de veci Stela Popescu.

Actrița a transmis un mesaj emoționat pe una dintre rețelele de socializare și a încărcat și câteva fotografii cu mormântul Stelei Popescu. Deși s-a speculat că locul de veci al regretatei actrițe a fost lăsat în paragină, la mormânt sunt puse multe flori și este bine îngrijit.

„La Cernica, dis-de-dimineață, gerul s-a îmbrățișat cu liniștea și pacea eternă! Stela Popescu, zâmbește și în jurul ei este cald și bine! Ca de fiecare dată, de ziua ei îi fac o vizită, să mai stăm de vorbă și să mai tăifăsuim, așa ca pe vremuri! Îi spun că nu am uitat-o, că este în sufletul fiecărui spectator, pentru care a ars ca o lumânare de la amândouă capetele deodată o viață de om, că ne este dor și durerea ne apasă greu, că nu mai este nimic din ce a fost și nici nu știm ce o să mai fie! A zâmbit din nou și mi-a spus: «Nu vă pierdeți speranța, luptați pentru fiecare colț de pământ românesc, pentru demnitate și iubirea de oameni! Fiți mai buni, iubiți mai mult și să nu uitați să zâmbiți!». Viața nu are roată de rezervă”, a scris Adriana Trandafir pe Facebook.

Fiica adoptivă a Stelei Popescu are grijă de mormântul actriței

Doina Maximilian a fost acuzată în repetate rânduri că nu are grijă de mormântul Stelei Popescu, după ce aceasta i-a lăsat toată averea, relatează Impact. Fiica adoptivă a regretatei actrițe se apără și spune că lucrurile nu stau deloc așa: „A apărut un material cum că mormântul ei de la Cernica nu e îngrijit. Nu era nici primul și mă tem că nici ultimul! În aceste condiții, cum să le spun oamenilor că nu e deloc așa? Că am personal un grafic în baza căruia trec eu sau alte persoane cu care am discutat special lucrul acesta pe la mormântul ei și avem grijă de el? E foarte greu…”.



