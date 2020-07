Pentru ca răul să triumfe, este suficient ca oamenii buni să nu facă nimic, spunea Edmund Burke. “De ce să mă bag? Nu e treaba mea!”, s-a scuzat taximetristul care, la o zi după ce a văzut-o pe Alexandra Măceşanu urcând în maşina lui Dincă, i-a auzit pe părinţii fetei care o căutau disperaţi, dar n-a spus nimic.

La polul opus, o tânără din Satu Mare n-a ezitat nicio secundă când și-a dat seama că poate salva o fetiţă abuzată de propriul tată. Când i-a aflat povestea, a înregistrat totul şi a mers cu dovada la poliţie, denunţându-l pe agresor.

Ema avea 6 ani când a rămas orfană de mamă. Îi spunem Ema pentru că trebuie să protejăm identitatea fetiţei care a fost victima unui infracţiuni de natură sexuală. Dreptul ei la protecţie se răsfrânge şi asupra tatălui agresor, căci el poartă acelaşi nume de familie.

În 2018, după ce mama i-a murit, Ema şi fratele ei, care e cu doi mai mare, au rămas în grija tatălui lor. Locuiau într-o comună înstărită, aflată la câţiva kilometri de Satu Mare. Tatăl avea 45 de ani şi lucra la o firmă de gaze din oraş.

Bărbatul avea un salariu bun, la care se adăugau pensia de urmaș a copiilor și alocațiile lor. Dar avea şi-o patimă, cea a alcoolului: bea mult coniac, pe care-l stingea apoi cu litri de bere.

În august 2018, el a fost prins la volan cu o alcoolemie de 1,40 g/l alcool pur în sânge şi a fost condamnat la 8 luni cu suspendare.

Copiii locuiau într-o casă compusă dintr-o bucătărie şi o cameră. Asistenta medicală din comună mergea periodic să vadă ce fac, iar într-o zi, prin decembrie anul trecut, femeia a intrat în casă şi l-a găsit pe bărbatul care era băut împreună cu fetiţa. Erau culcaţi amândoi pe jos și acoperiți cu o plapumă.

Asistenta a crezut că va îndrepta lucrurile cumpărându-le copiilor un pat şi spunându-i tatălui să nu mai doarmă cu cea mică.

În ziua de 22 februarie 2020, tatăl s-a întos acasă băut. “Era sâmbătă, ultima zi de lucru a săptămânii, când obișnuiesc să consum alcool cu colegii”, le-a explicat el anchetatorilor.

În jurul orei 17.00, a mers şi şi-a luat copiii de la sora lui, care locuieşte în acelaşi sat. În drum spre casă, s-au oprit la un magazin, de unde cei mici au cumpărat dulciuri, iar tatăl lor şi-a luat o sticlă de 500 ml de coniac, o bere de 2,5 litri, o pâine și un salam.

Acasă, copiii au deschis televizorul şi s-au uitat la desene animate, în timp ce-şi mâncau dulciurile.

Tatăl şi-a golit sticlele, iar în jurul orei 19.00 a început să strige la ei, să meargă la culcare.

Ema şi fratele ei au spus că vor să doarmă împreună şi s-au aşezat în acelaşi pat, dar tatăl a venit şi s-a întins lângă fetiţă.

După câteva minute, bărbatul “şi-a băgat mână în pantalonii victimei și a început să o atingă pe aceasta în zona organelor genitale, precum și în zona sânilor”, se precizează în rechizitoriu.

Mă pipăia şi mă piţiga (n.r. – ciupea). Mi-a băgat mâna la… (zona genitală – n.r.) şi am simțit o durere.

Fratele Emei a declarat că a văzut cum “tata o tot prindea de picioare și o pițiga, iar când ea a început să plângă, a tras-o de păr”. Băiatul de 10 ani s-a ridicat şi a vrut să-şi ia sora în celălalt pat, dar tatăl nu l-a lăsat.

Plânsetele celor doi copii au fost auzite de o femeie care locuia în aceeaşi curte. Ieșise din casă pentru a-și duce copilul la toaletă şi i-a fost frică să bată la uşa bărbatului, ca să vadă ce se întâmplă. Dar a sunat-o imediat pe mătuşa copiilor, care i-a spus să ia legătura cu asistenta medicală.

Asistenta a venit, i-a luat pe cei doi copii și i-a dus la mătușa lor. În anchetă, mătușa a declarat că, atunci când i-a întrebat ce au păţit, fetiţa i-ar fi spus doar că “tatăl ei a tras-o de păr, pentru că nu voia să doarmă”.

După câteva ore, copiii au plecat de la mătușă la verişorii lor, doi tineri care locuiau împreună cu prietenele. În aceeaşi noapte, cele două tinere au luat-o deoparte pe Ema şi au început să vorbească cu ea.

Iar fetiţa le-a mărturisit că, la scurt timp după moartea mamei, tatăl, care obișnuia să doarmă în acelaşi pat cu ea, “a început să o pipăie în zona intimă, la fund și la sâni și să o pițige”. Iar asta se întâmpla de fiecare dată când el era băut. Tinerele au filmat cu telefonul mărturia fetiţei de 8 ani.

A doua zi, ele au mers cu Ema la mătuşa ei, unde fetiţa a povestit din nou cele întâmplate. Mătuşa i-a spus copilei că poate rămâne să doarmă acolo, însă ea nu a mers apoi la poliţie, ca să reclame abuzul.

A făcut asta una dintre tinere, care, odată cu denunţul, a depus ca probă şi înregistrarea cu mărturia fetiţei.

Examinarea medico-legală a stabilit că fetiţa a fost victima unei agresiuni sexuale.

Raportul de evaluarea întocmit de psihologii de la DGASPC confirmă trauma prin care a trecut fetiţa de 8 ani.

Pusă să facă portretul familiei ei, Ema le-a desenat mai întâi pe sora şi pe mama care muriseră, apoi pe tată şi pe fratele mai mare. Ea a fost ultimul personaj adăugat în desen.

În raport se mai arată că, la evaluare, în timpul unui joc cu păpuși anatomice, fetiţa “a indicat păpușa bărbat (tatăl său) ce “pițigă” cu mâna în zona organelor sexuale ale păpușii fetițe, apoi duce mâna în zona sânilor”.

Deşi este atașată de tată, fetiţei îi e frică de el, fiind intimidată de comportamentul acestuia, care exercită abuzuri fizice, psihice și sexuale asupra ei, au subliniat psihologii.

În raportul DGASPC se precizează că evenimentele traumatizante pentru minoră au început după decesul mamei sale, iar abuzul sexual a durat timp de aproximativ 2 ani.

Tatăl abuzator a negat iniţial toate acuzaţiile şi a spus că doarme cu fiica lui doar pentru că ea îi cere asta. După doar câteva zile, a recunoscut că a agresat-o pe fetiţă, însă doar de două ori, când era băut.

Fiind sub influența băuturilor alcoolice, am băgat mâna în pantalonii fiicei mele minore și am atins-o pe aceasta în zona intimă. Este posibil ca, cu ocazia respectivă, să o fi zgâriat-o cu unghia.

Declaraţia din dosar a inculpatului: