Potrivit mărturiei președintelui din Belarus, Prigojin a respins de două ori preocupările sale cu privire la posibilele amenințări la adresa vieții sale. Lukașenko a spus că în timpul revoltei l-a avertizat pe Prigojin că „va muri” dacă va continua să mărșăluiască spre Moscova, la care a spus că Prigojin a răspuns: „La naiba cu asta – voi muri”.

Apoi, Lukașenko i-a primit pe Prigojin și pe Utkin, și i-a avertizat pe amândoi: „Băieți, aveți grijă”, potrivit mărturiei sale. Președintele din Belarus nu a precizat când a avut loc această întâlnire cu liderii Wagner.

El a precizat că a primit și informații că se dorește asasinarea lui Prigojin, dar nu a prezentat dovezi

„Ultima dată când am zburat în Emiratele Arabe Unite, am primit informații foarte serioase din surse produnde. Despre un atentat la viața lui Evgheni Prigojin. Am dat instrucțiuni și în două ore l-au găsit pe ambasadorul Rusiei în Emirate și l-au chemat la mine. I-am predat o telegramă codificată despre atentatul asupra vieții lui Prigojin pentru a fi livrată lui Putin și Bortnikov la Kremlin”, a spus liderul de la Minsk, potrivit agenției de stat din Belarus, Belta.

Lukașenko, atât o veche cunoștință a lui Prigojin, cât și un aliat apropiat al Rusiei, a precizat că Vladimir Putin nu este implicat în prăbușirea avionului.

„Nu pot spune cine a făcut-o. Nu voi fi avocatul nici măcar al fratelui meu mai mare. Dar îl cunosc pe Putin. Este o persoană calculată, foarte calmă și chiar lent când ia decizii în alte chestiuni, mai puțin importante. De aceea nu-mi pot imagina că Putin a făcut-o, că Putin este vinovat. A fost o acțiune prea neglijentă, neprofesionistă, de altfel”, a precizat el.

Aceasta acuzație a fost respinsă vineri de Kremlin. Purtătorul de cuvânt Dmitri Peskov a declarat că zvonurile că Putin este implicat sunt „o minciună absolută” și a evitat, de asemenea, să confirme definitiv moartea lui Prigojin, invocând nevoia de a aștepta rezultatele testelor ADN.

Președintele Putin a promis inițial că va zdrobi rebeluniea Wagner de la finalul lui iunie, comparând-o cu tulburărilor care au dus la revoluția din 1917, dar câteva ore mai târziu a fost încheiat un acord, mediat de Aleksandr Lukașenko pentru ca luptătorii Wagner să oprească marșul spre Moscova și să se mute în Belarus.

Miercuri, aeronava în care se aflau Prigojin, Utkin și alți cinci comandanți Wagner s-a prăbușit în regiunea Tver, la scurt timp după ce a decolat de la Moscova spre St. Peterburg. Primele indicii sugerează că o explozie a avut loc la bord.

