Florești este cea mai mare comună din România, cu peste 60.000 de locuitori, conform celor mai recente date. Locuitorii sunt speriați, după ce o familie de urși a fost filmată pe DN1, pe raza localității.

„Au fost văzuți în zona unde s-a terminat gardul de la Muzeul Apei și este un șantier. Au spărit gardul și au intrat acolo. Am fost anunțat și am luat măsurile legale. Am trimis echipaje de la Poliția Locală și am sunat la cei de la Fondul Cinegetic de Vânătoare, care trebuie să ia măsuri și să asigure capturarea urșilor”, a explicat primarul din Florești, Bogdan Pivariu.

Nu se știe de unde vin urșii și cum au ajuns la Florești. Nu este exclus, spune edilul, ca urșii să se fi refugiat în Muzeul Apei, unde să-și fi făcut bârlog.

Cert este că până la această oră, exemplarele nu au fost găsite.

„La fața locului s-a deplasat un echipaj de Jandarmi din IJJ Cluj și un echipaj de la Poliția Locală Florești. Când a ajuns la locul indicat de apelul 112, animalele sălbatice nu mai erau în zonă”, a precizat Jandarmeria Cluj.

Senatul a adoptat, pe 6 septembrie, proiectul de lege prin care este aprobată ordonanţa ce stabileşte sistemul de monitorizare a intervenţiilor asupra urşilor, realizate gradual, prin alungare, tranchilizare, relocare ori extragere prin eutanasiere sau împuşcare. Ordonanţa urmează acum să intre în dezbaterea Camerei Deputaţilor, care e for decizional.

