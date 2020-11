Avea doar trei săptămâni de când venise pe lume când medicii l-au diagnosticat cu amiotrofie spinală musculară de tip 1. De atunci, au trecut aproape trei ani și copilașul continuă să lupte cu îngrozitoarea maladie, grea moștenire genetică, ce i-a furat primii ani ai copilăriei și i-a distrus complet viața. Alexandru Bjorn Padina, din Slobozia, județul Ialomița, a făcut tot ce i-a stat în putință, dar boala nu poate fi învinsă fără ajutorul unei terapii genetice, un vaccin nou apărut pe piața medicală, care poate fi adus doar din SUA. Costurile tratamentului salvator sunt însă colosale, motiv pentru care micuțul are nevoie de susținere financiară pentru a aduna cei peste 2.100.000 de dolari necesari.

“Trista noastră poveste a început chiar de la nașterea lui Alex. De cum s-a născut, am observat că nu se mișcă, dar fiind tineri și fără experiența creșterii unui alt copil nu ne-am dat seama dacă e ceva anormal. Nici doctorii de la maternitate nu ne-au zis nimic, ba chiar au scris în fișa lui de externare că totul e în regulă. Abia când Alex avea trei săptămâni, neurologul la care am ajuns trimiși de medicul de familie ne-a spus că e ceva foarte grav. Ulterior, îngrozitorul diagnostic s-a confirmat prin testele genetice. Alex avea amiotrofie spinală! De atunci am declanșat lupta pentru supraviețuire…”, povestește Gabriela Radu, 25 de ani, mama lui Alex.