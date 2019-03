Concurenta de la Kanal D s-a speriat foarte tare și și-a revenit cu greu după șocul suferit. Alexandra a povestit cum s-a întâmplat totul.

„Povestea mea din această seară este realitatea pe care o trăiesc. Am trecut printr-un incident în seara în care m-am întors acasă, dupa Gala . Am fost victima unui accident rutier, șoferul taxiului în care mă aflam l-a provocat. Am încercat să vin săptămâna aceasta la filmari, cu toate că mi s-a recomandat să nu vin. Eu sunt sigură că o să trec cu bine peste asta. Aceste momente prin care am trecut m-au făcut să îmi dau seama cât de importantă este viața și că trebuie să o prețuim mai mult”, povestește Alexandra.

