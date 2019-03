Bianca Andreescu, noua stea a tenisului mondial. Jucătoarea cu origini românești, lăudată de presa internațională după succesul de la Indian Wells

Bianca Andreescu, 18 ani, a impresionat lumea tenisului feminin și fanii din întreaga lume prin ascensiunea, jocul și felul ei de a fi.

Tânăra cu origini oltenești a câștigat, duminică seară, finala turneului Indian Wells, învingând-o pe nemțoaica Angelique Kerber (loc 8 WTA).

Site-ul oficial al WTA a titrat ”S-a născut o stea” (n.r. A star is born – aluzie la filmul cu lady Gaga și Bradley Cooper). Aceștia scriu că Andreescu a adunat laude din toate colțurile lumii.

De la alte jucători de top precum Victoria Azarenka, Eugenie Bouchard sau Denis Shapovalov până la antrenori și specialiști în tenis, precum Darren Cahill sau Rod Laver, politicieni – premierul Canadei, Justin trudeau, sau sportivi de renume – Nadia Comăneci, toată lumea a avut dor cuvinte de laudă la adresa Biancăi.

A star is born, congratulations @Bandreescu_ what a fighter you are. — Rod Laver (@rodlaver) March 17, 2019

Unreal @Bandreescu_ ??. Way too good. First of many ??? congrats girl #gocanada — Denis Shapovalov (@denis_shapo) March 17, 2019

Darren Cahill, fostul antrenor al Simonei Halep, a felicitat-o pentru finala incredibilă și s-a arătat convins că acest trofeu este primul dintr-un șir lung.

Well done ladies. A hell of a womens final ? Heck of a WTA tournament actually. Congrats Bianca. 1st of many for sure. — Darren Cahill (@darren_cahill) March 17, 2019

Premierul canadian Justin Trudeau i-a transmis un mesaj, pe Twitter, jucătoarei de origine română Bianca Andreescu, după câștigarea turneului de la Indian Wells.”De la un wild-card la titlul de campioană la Indian Wells champion – Bianca Andreescu a făcut istorie. Felicitări, @Bandreescu_! #BiancaRising”, este mesajul lui Trudeau după performanța deosebită a jucătoarei care a reprezentat Canada la turneul din Statele Unite.

From a wild card to the Indian Wells champion – Bianca Andreescu just made history. Congratulations, @Bandreescu_! #BiancaRising ??? https://t.co/0IBTOfcZQH — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) March 18, 2019

Legenda tenisului feminin, Martina Navratilova, crede că Bianca Andreescu va fi în top 10 WTA până la sfârșitul lui 2019.

”Bianca a venit de nicăieri și a meritat să câștige. A jucat un tenis uluitor. E de durată. Abia aștept să o văd cum evoluează și se transformă într-o și mai bună jucătoare. Are toate atuurile, crede în ea. Ceea ce și-ar putea îmbunătăți cel mai mult este forehand-ul și forma fizică, ceea ce tocmai s-a întâmplat, a devenit și mai rezistentă pe parcursul meciului din finală. Are mâini minunate, știe cum să le folosească pentru a lovi. IQ-ul ei în tenis, alegerea loviturilor sunt cu adevărat uluitoare. Anul trecut marea surpriză a fost Naomi Osaka, anul acesta e Andreescu. Va fi în top 10 până la sfârșitul anului dacă joacă așa, dacă nu și mai curând. E de așteptat să devină o amenințare serioasă în turneele WTA”, a declarat Martina Navratilova la BT Sport.

Și presa internațională a fost cucerită de jucătoarea născută în România.

Press Asociation a scris: ”Bianca Andreescu, cea mai nouă stea din tenisul feminin, și-a desăvârșit ascensiunea după o victorie strălucită, în trei seturi, în fața germancei Angelique Kerber”.

Sports Illustrated: ”Cea mai bună poveste de tip Cenușăreasa a acestei luni deja e scrisă. Bianca Andreescu și-a încheiat uimitorul ei parcurs de la Indian Wells trecând peste crampe, nervi și peste o Kerber foarte hotărâtă și ajungând până la un final dramatic. Dar a arătat lumii că și-a făcut simțită prezența într-un mod impresionant.”

Associated Press vorbește despre faptul că Bianca s-a visat de multe ori campioană și acum a reușit această performanță și amintește că tânăra a vorbit în română la festivitatea de premiere și că are origini românești, învățând să joace tenis în România.

The New York Times: ”E una dintre cele mai mari performanțe din istoria tenisului recent. Andreescu nu vine de nicăieri, ea are un palmares și ca junioare, dar parcursul ei la Indian Wells este un pas înainte uriaș. Are, în mod remarcabil, un joc complet.”

BBC: ”Andreescu a arătat un curaj remarcabil de a riposta după o cădere în al treilea set.”

Sportsnet: ”Bianca Andreescu a luptat să o uimească pe fosta numărul 1 mondial Angelique Kerber și să câștige primul ei titlu WTA la BNP Paribas Open. La doar 18 ani, această victorie este doar cea mai recentă sclipire din sezonul senzațional pe care l-a avut în 2019. Și doar ce a început.”

The Telegraph: „Atacurile explozive și loviturile imprevizibile au făcut să fie îndrăgită și de publicul de la Indian Wells.”

